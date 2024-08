Sénégal: Equipe nationale de basketball - Otis Hughley balise le chemin de la reconquête du titre

L'équipe nationale est sur la bonne voie qui mène à la reconquête du titre lors du prochain Afrobasket prévu en Côte d'Ivoire en 2025. La place de finaliste lors du tournoi de préqualification de la Coupe du monde 2026 à Kigali constitue un bon baromètre en direction de ce rendez-vous majeur pour les Lions n'a plus remporté depuis 2015. Selon Otis Hughley, le tournoi a permis de jauger l'équipe et le chemin qui reste à parcourir.

Le tournoi de préqualification soldé dimanche 25 août par une finale perdue devant la Hongrie a été un bon baromètre pour l'équipe nationale féminine. Avec quatre victoires et une défaite en finale, les Lionnes ont posé les jalons vers les prochaines échéances. «Il faut commencer petit pour ensuite grandir. On a joué des matchs de très hautes qualités. Le tournoi de nous a permis de voir là où l'on est et là où l'on veut aller. Les filles connaissent là où l'on veut aller dans le futur. Nous avons besoin de renforcer l'équipe avec d'autres joueuses», a déclaré l'Américain Otis Hughley Junior au lendemain de la finale perdu face à la Hongrie.

Porté depuis le 16 juillet dernier à la tête de la sélection nationale, le nouveau coach des Lionnes et non moins champion d'Afrique avec les D- Tigress du Nigéria (2019-2021), a sans doute marqué des points quelques semaines seulement sur le banc. Ce qui cadre avec sa volonté clairement affichée dès sa prise de fonction. A savoir retrouver avec le Sénégal la première place africaine lors de l'Afrobasket 2025 prévue en Côte d'Ivoire et qui reste le prochain rendez- vous majeur du basketball sénégalais. «Mon objectif aujourd'hui est d'aider le Sénégal à redevenir le numéro 1.

Et pas pour une seule année mais pour plusieurs années. Je veux créer et construire quelque chose qui va durer. Nous allons gagner plus et dominer le basket africain », avait-il promis avant d'ajouter : « J'aimerais aider à construire un état d'esprit chez les filles. La stratégie consistera à faire une pression sur le Nigeria. Nous allons entretenir et développer un certain état d'esprit chez nos filles pour trouver la meilleure composition. De telle sorte que quand entre nous retournerons à l'Afrobasket 2025, elles auront de l'expérience ».

Sur cette lancée, le tournoi de Kigali a eu des allures de témoins entre l'ancienne et la nouvelle garde. Si l'on tient au rajeunissement que le technicien a opéré par rapport aux dernières campagnes des Lionnes notamment le tournoi de qualification olympique en Belgique. C'est le cas de l'emblématique capitaine Aya Traoré, Oumou Khayri Sarr « Toch », Fatou Dieng et autre Maïmouna Diarra qui ont sans doute cédé la place à une nouvelle cuvée de joueuses.

En plus de ce noyau composé de Yacine Diop, Fatou Pouye, Mathilde Aicha Diop, Cierra Dillard, Fatou Diagne, Madjiguene Sène, toutes finalistes au dernier Afrobasket, sous la direction de l'ancien coach Moustapha Gaye, il faut ajouter de jeunes joueuses très prometteuses comme Ndioma Kane qui figure dans le cinq majeur du tournoi de Kigali, Khadidiatou Bigue Sarr, Arame Niang. Tout comme d'autres renforts qui figurent sur la liste élargie déjà dégagée dans la dernière présélection.