Angola: Le PR est à Mbanza-Kongo

Mbanza — Le Président de la République, João Lourenço, est arrivé ce mercredi dans la ville de Mbanza-Kongo, province de Zaire, pour une visite de travail de quelques heures, où il s'informera de la situation politique, économique et sociale de la région.

A Mbanza-Congo, le Chef de l'Etat préside une réunion avec le Gouvernorat local, au cours de laquelle il prendra connaissance du rapport détaillé sur la vie socio-économique de la province. La réunion comprendra également des ministres qui répondront aux préoccupations sectorielles présentées par le Gouvernorat local. L'agenda du Président de la République prévoit également une visite aux travaux de l'Hôpital Général de Mbanza-Kongo.

Hôpital général de Zaire

Lancés en 2014, les travaux de construction de l'Hôpital général de Zaire sont dans leur phase finale et devraient s'achever en août 2025, année de son inauguration. L'hôpital sera un imposant bâtiment de trois étages, avec une capacité de 290 lits, budgétisé à 87 millions 850 mille dollars. L'unité hospitalière différenciée comprendra des services de soins intensifs pour adultes, pédiatrique et néonatal, hémodialyse, rééducation, imagerie, salles d'opération, entre autres. L'infrastructure est située à la périphérie de la ville de Mbanza-Kongo et occupe une superficie de 27 mille mètres carrés.

Zaire

Les rives du fleuve Zaire, ou Congo comme on l'appelle aussi, ont été témoins des événements qui ont conduit à la naissance de l'Angola. La province de Zaire, terre de tradition et de légendes, raconte les riches mémoires du peuple angolais. Habitée depuis le Paléolithique, la province de Zaire, plate et baignée par des rivières qui la rendent particulièrement fertile et facilitent la communication, avait déjà une histoire avant l'arrivée des premiers Européens, à la fin du XVe siècle.

L'ancien royaume du Kongo, fondé en 1390 et qui sera un État indépendant jusqu'en 1857, était gouverné par la dynastie Menekongo et sa capitale, Mbanza-Kongo, était la ville la plus grande et la plus organisée d'Afrique subéquatoriale. Lorsqu'en 1482 le navigateur portugais Diogo Cão atteint les côtes angolaises et débarque à l'embouchure du fleuve Zaire, règne Nzinga a Nkuwu, qui reçoit les étrangers à MBanza Kongo, comme amis, se convertissant même au christianisme, sous le nom d'Afonso Ier.

Avec des terres et un climat favorables à la culture de produits tropicaux et à l'élevage, des eaux riches en poissons, des bois de qualité et des paysages magnifiques et surprenants qui raviront les visiteurs, Zaire dépend avant tout de l'exploration du pétrole, principale ressource explorée dans la région. Avec l'élection du centre historique de la ville de Mbanza-Congo au patrimoine mondial de l'UNESCO, la province dispose désormais d'un nouvel attrait qui pourrait dynamiser le tourisme dans la région.

Zaire est l'une des dix provinces angolaises frontalières internationales (République démocratique du Congo). La province s'étend sur 40 130 km2, habitée par environ 500 mille habitants. Elle est subdivisée en six municipalités : Mbanza Kongo, Cuimba, Noqui, Nzeto, Soyo et Tomboco. La capitale de la province est Mbanza-Kongo, qui était autrefois la capitale du puissant Royaume du Kongo.