Entre appels téléphoniques et réunions avec les ambassadeurs, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger entend donner aux relations bilatérales une nouvelle impulsion.

A l'occasion de sa nomination en tant que ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti a reçu lundi 26 août un appel téléphonique de son frère, Son Excellence Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger de la République Algérienne Démocratique et Populaire, le félicitant pour la confiance précieuse qui lui a été accordée par Monsieur le Président de la République.

Cet entretien a permis de réaffirmer la profondeur et la solidité des liens de fraternité qui unissent les dirigeants et les peuples des deux pays frères ainsi que la volonté commune de renforcer et de développer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines, tout en intensifiant la coordination et les concertations concernant les affaires et les questions internationales d'intérêt commun, et ce conformément aux instructions des dirigeants des deux pays.

Mohamed Ali Nafti a eu également un entretien téléphonique avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'Emigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Badr Ahmed Mohamed Abdelaty, qui l'a félicité pour sa prise de fonction et lui a souhaité plein succès.

%

L'appel téléphonique a été l'occasion pour les deux ministres de souligner la solidité des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères et leur volonté de concrétiser la volonté des dirigeants des deux pays, Son Excellence le Président de la République Kaïs Saïed et son frère, Son Excellence le Président de la République Arabe d'Egypte Abdel Fattah Al-Sissi, de les renforcer davantage dans les différents domaines.

Ils ont également souligné l'importance de poursuivre la consultation et la coordination sur diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le ministre a également reçu un appel téléphonique de son frère Son Excellence Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger du Royaume du Maroc, qui l'a félicité pour la haute confiance placée en lui par Monsieur le Président de la République.

Lors de cet appel, ils ont souligné la profondeur et la solidité des liens fraternels entre les deux peuples frères ainsi que la volonté commune de renforcer davantage les liens de coopération entre la République tunisienne et le Royaume du Maroc.

Sur le même plan, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a reçu hier Azzouz Baalel, ambassadeur de la République Algérienne Démocratique et Populaire en Tunisie.

A cette occasion, l'ambassadeur a félicité le ministre pour la confiance qui lui a été accordée par Monsieur le Président de la République et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Cette rencontre a également permis de réaffirmer la profondeur et la solidité des relations fraternelles entre la Tunisie et l'Algérie ainsi que la volonté commune de les consolider dans tous les domaines, en vue de renforcer le partenariat stratégique global, et ce conformément aux directives des dirigeants des deux pays et afin de répondre aux aspirations des deux peuples frères.

Mohamed Ali Nafti a aussi reçu Abdulaziz Ben Ali Al-Saquar, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Tunisie, qui lui a transmis les félicitations du Prince Fayçal Ben Farhan Ben Abdallah Al Saoud, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, à l'occasion de sa nomination à la tête du ministère, lui exprimant ses voeux de plein succès dans l'accomplissement de ses hautes fonctions.

Le ministre a souligné, à cette occasion, la profondeur des liens historiques et des relations entre les deux pays et peuples frères, exprimant sa satisfaction quant au niveau de coopération enregistré entre les deux pays dans tous les domaines, et ce notamment depuis la tenue de la dernière session de la Commission mixte tuniso-saoudienne. Il a également mis en exergue l'intensification de l'échange de visites entre les hauts responsables des deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur saoudien a salué le niveau de coopération existant entre la Tunisie et le Royaume, affirmant la volonté de son pays de développer et d'améliorer cette coopération dans divers domaines, notamment l'économie et l'investissement, ainsi que dans d'autres secteurs prometteurs.