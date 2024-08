Malgré les effets de la crise du Covid 19, des impacts de la guerre russo-ukrainienne, l'envolée des prix des produits de base, la Tunisie confirme de nouveau la solidité de sa souveraineté financière grâce au compter-sur-soi et à la bonne gestion des deniers publics. En effet, en dépit de l'importance de la somme déboursée, le remboursement a été effectué sans impacter les réserves en devises qui ont atteint, au 27 août 2024, 25.184,8 millions de dinars, soit 114 jours d'importation.

La Tunisie a réussi à rembourser, jusqu'au 20 août 2024, 9.989,9 millions de dinars au titre du service de sa dette extérieure, sur un montant global à rembourser de 12,3 millions de dinars prévu par la loi de finances pour cet exercice, soit un taux de 81,1%, selon les indicateurs monétaires et financiers quotidiens de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

La Tunisie a remboursé 1.127,5 millions de dinars au titre des intérêts de la dette extérieure, tandis que le remboursement du principal de la dette extérieure a atteint 2.812,6 millions de dinars au premier trimestre de 2024, d'après la note de « Résultats provisoires de l'exécution provisoire du budget de l'Etat », publiée récemment par le ministère des Finances.

Le remboursement a été effectué sans impacter les réserves en devises qui ont atteint, au 27 août 2024, 25.184,8 millions de dinars, soit 114 jours d'importation. L'agence de notation Moody's avait estimé dans un récent rapport que des retraits des réserves en devises seront effectués pour rembourser des tranches de la dette extérieure, avec un taux de 90 jours d'importation à fin 2024.

%

La balance budgétaire excédentaire de 488,7 MD

Il est à noter que dans le même sillage, la balance budgétaire a enregistré un excédent de l'ordre de 488,7 millions de dinars (MD), au cours du premier semestre 2024, soit une hausse notable par rapport à la même période de l'année dernière (26,3 MD), selon la note de «Résultats provisoires de l'exécution provisoire du budget de l'Etat», publiée récemment par le ministère des Finances.

Cette amélioration est due notamment à la hausse des ressources budgétaires de 13% à 23,2 milliards de dinars, en raison de l'augmentation des recettes fiscales de 10,3%, à 20,8 milliards de dinars et des recettes non fiscales de 11,2% à 1,8 milliard de dinars. Parallèlement, les charges budgétaires ont évolué à un rythme moins important (+8,2%), passant de 20,5 milliards de dinars à fin juin 2023 à 22,2 milliards de dinars à fin juin 2024.

L'augmentation des charges s'explique surtout par la hausse des dépenses de rémunération de 3,6% à 11,2 milliards de dinars, des dépenses d'intervention de 8% à 5 milliards de dinars, et des charges de financement (intérêts de la dette) de 36%, à 3,2 milliards de dinars. Il convient de souligner que les dépenses de rémunération représentent 50,5% du total des charges budgétaires, alors que les dépenses d'intervention et les charges de financement représentent respectivement 22,8% et 14,7% de ces charges.

En revanche, les dépenses d'investissement ne dépassent pas les 8% de l'ensemble des dépenses de l'Etat (soit 1,8 milliard de dinars). Pour ce qui est des ressources de trésorerie, elles se sont élevées à près de 7,5 milliards de dinars, et elles ont été allouées particulièrement au remboursement du principal de la dette. A noter que 63,7% de la dette extérieure contractée par la Tunisie les six premiers mois de l'année en cours s'inscrit dans le cadre d'accords de coopération multilatérale, 22,1% dans le cadre d'accords de coopération bilatérale, et 14,2% mobilisés auprès du marché financier. La proportion la plus importante de ces emprunts a été mobilisée en euros (près de 57%), en dollars (28,6%) et en yens (7,4%).