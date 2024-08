Tunisie: Expatriés - Omar Rekik en route vers Regensburg?

La Bundesliga 2 pour le défenseur tunisien de 22 ans.

Considéré par le passé comme un grand espoir du centre de formation du Hertha Berlin et un talent d'Arsenal à faire progresser, Omar Rekik n'arrive toujours pas à s'imposer au sein de l'écurie londonienne des Gunners. Sous contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2025, le défenseur tunisien pourrait actuellement rebondir en Bundesliga 2. En effet, le SSV Jahn Regensburg négocie avec son club employeur et aurait même proposé un engagement de quatre ans.

A 22 ans d'âge, Omar Rekik a encore tout à prouver. Que ce soit avec Wigan ou sous la bannière du Sparta Rotterdam, le joueur n'a pas percé et a d'ailleurs en amont semblé loin de convaincre Mikel Arteta... Toutefois, Rekik reste un joueur «commerciable», et outre Regensburg, l'Eintracht Braunschweig et Plymouth ont aussi montré leur intérêt. Décision imminente donc pour Rekik qui pencherait toutefois vers un bail en Allemagne.

Mejbri va à Burnley

Hannibal Mejbri, 21 ans, n'est pas dans les pensées de coach Erik Ten Hag depuis deux saisons déjà. En effet, l'ancienne pépite de Monaco n'a jamais percé à Old Trafford, et a par la suite été cédée à titre de prêt à Birmingham et Seville, sans pour autant monter en grade et en régime. Bref, le milieu offensif tunisien n'y arrive pas. Actuellement, il a choisi Burnley FC comme destination. Club de deuxième division anglaise, il pourra aider Hannibal à se relancer enfin.

Talbi dans le viseur du Hellas Verone

Axial solide et talentueux, Montassar Talbi, sous contrat avec Lorient jusqu'en 2027, est convoité par quelques écuries de Ligue 1 française et ne devrait pas rester à Lorient, club de Ligue 2. En effet, même si Lorient pousse pour garder son joyau, impérial depuis le début du championnat, son départ paraît inéluctable, vu le calibre d'un joueur qui aspire à intégrer une écurie à forte visibilité. Les Italiens du Hellas Verona (13e la saison passée en Série A) ont engagé des pourparlers avec Lorient mais butent sur l'indemnité de transfert exigée. Aux dernières nouvelles, le Hellas et Lorient devaient discuter à nouveau et trouver un terrain d'entente.

Slim Bouasker, pépite à suivre

Slim Bouasker, jeune portier U17 de la Louve, a été, prolongé par l'AS Roma jusqu'en 2027. Natif de la capitale italienne, Bouasker a été élu la saison dernière meilleur gardien de but du championnat italien U15. Et au passage, il a glané le championnat d'Italie de la catégorie! Le blé qui lève, tout bénéfice pour le Team Tunisie, à moins que la réserve de la Squadra s'en mêle...

Jemal délivre Sandefjord

Lyés Ezeddine Jemal, natif de 2003 et pensionnaire de Sandefjord, club de l'élite norvégienne, a été incorporé à la 75' lors du match face à Krinstinsund et a signé le but de la victoire à la 95' (1-0). L'alier gauche tunisien, produit de Bromma avec qui il a atteint les U19, a ensuite intégré les divisionnaires de Vasalunds IF avant de connaître le haut niveau norvégien.