Tunisie: Lu pour vous / «Parler tunisien fissa !» de Hager ben Ammar et Valérie Vacchiani (Editions arabesques) - S'imprégner de «Tounsi»

En pleine saison estivale, il y a de ces livres qui viennent vers vous et qui font office de trouvaille. «Parler tunisien fissa !» de Hager Ben Ammar & Valérie Vacchiani, paru aux éditions Arabesques en 2018, s'impose efficacement comme une solution pour un lectorat désireux d'améliorer son dialecte tunisien. Un «Tounsi» de plus en plus lu et édité dans de nombreux ouvrages, spécialement durant les 6 dernières années.

Une typo attractive sur un fond bleu éclatant, couleur estivale. «Parler Tunisien Fissa !» est un ouvrage ludique, éducatif, divertissant et utile pour les lecteurs curieux de connaître notre jargon aux diverses sonorités et références. Le «Tounsi» est un dialecte arabe, qui fusionne termes berbères, siciliens, italiens, arabes, français. Un dialecte qui se distingue, à la fois drôle, à la composition complexe, facile (ou difficile pour certains !), mais qui porte ses fruits.

Accompagné d'un CD audio, «Parler tunisien Fissa !» se laisse feuilleter facilement... et écouter aussi. Paru à l'époque des livres audio, le livre continue d'être diffusé et offert à des curieux, désireux d'améliorer leur «Tounsi parlé».

Sur la couverture du livre, les potentiels lecteurs sont d'ores et déjà prévenus : il s'agit d'une méthode efficace d'initiation au dialecte tunisien mélangé, tantôt arabisé ou européanisé, aux nombreuses influences. Une méthode d'apprentissage qui apporte ses fruits «au bout de 6 mois», d'après les deux autrices Hager Ben Ammar & Valérie Vacchiani. Avec un entraînement régulier d'une durée de 30 minutes par jour, les lecteurs sont imprégnés par le vocabulaire et les notions d'échanges de base, qui peuvent leur être utiles au quotidien. Des étrangers vivant en Tunisie se sont offert le livre depuis sa parution et continuent de se le passer.

L'ouvrage est encore disponible en grand format dans toutes les librairies en Tunisie et en ligne aussi. 236 pages de contenu sont mis à la disposition des lecteurs intéressés avec un CD audio (Pour les acheteurs qui possèdent encore des lecteurs CD). L'ouvrage contient 20 leçons pour une meilleure insertion dans la vie quotidienne des Tunisiens, plus de 80 exercices d'entraînement corrigés, des explications claires accompagnées d'exemples, sans oublier un apprentissage de la lecture des lettres arabes et d'un système de phonétique simple pour lire rapidement et bien prononcer les sons. A l'ère du numérique et de l'infinie étendue de savoir accessible en ligne, «Parler tunisien Fissa !» parvient à se distinguer.