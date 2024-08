Tunisie: Jeux paralympiques / Aujourd'hui les trois coups - Fin prêt pour le grand défi...

La représentation tunisienne aux Jeux Paralympiques a terminé sa préparation qui est en fait un affûtage et quelques ajustements techniques pour retrouver les appuis, les fins de mouvements, les accélérations et les repères qui ramènent le résultat final.

Il est important de signaler que l'équipe tunisienne est une habituée de ces grandes compétitions dans lesquelles elle s'est régulièrement illustrée. Nous possédons en effet d'authentiques championnes et champions qui ont réussi à s'imposer et à marquer de leur empreinte mondiaux ou olympiades.

Ce rassemblement qui a eu lieu à Évreux et qui a succédé à celui de San Sébastien boucle la mise au point et ouvre la voie à la concentration sur l'objectif final. Cette participation à la 17e édition des paralympiques mobilise un ensemble comptant trente représentants (13 filles et 17 garçons), qui s'élanceront à la conquête des podiums dans quatre spécialités.

Walid Ktila et Raouaa Tlili chefs de file

Comme signalé plus haut, la Tunisie compte sur des champions qui ont fait leur preuve et qui ne manqueront pas de défendre leurs places ou leurs records. Walid Ktila sera là pour améliorer ses performances et les accrocher le plus haut possible surtout en chaise roulante où au rythme de l'amélioration du matériel à base de matériaux spéciaux, on va de plus en plus vite.

Raouaa Tlili, la reine du lancement du disque et du poids, sera également de la partie et nous pourrons nous attendre à des surprises. Le même raisonnement est valable pour la spécialiste des longues distances, Soumaya Boussaid.

Pour l'histoire, Maroua Brahmi et Farhat Chida porteront le drapeau national en ce jour d'ouverture. L'entrée en compétition des Tunisiens sera amorcée par Raouaa Tlili, vendredi à 9h35 au lancement du disque. Espérons que ce sera le signal d'ouverture du compteur tunisien.