Sénégal: Boutoupa-Camaracounda - Des producteurs formés aux techniques d'amélioration de la productivité et la qualité des noix de cajou

Des producteurs d'anacarde de la commune de Boutoupa-Camaracounda, regroupés au sein de l'Association des jeunes agriculteurs de la Casamance "Lukal" (plantons des arbres, en joola) ont été formés, mardi, aux techniques de plantation en vue d'améliorer la productivité et la qualité des noix de cajou dans cette collectivité du département de Ziguinchor (sud).

Cette session de formation organisée dans une parcelle de démonstration de cinq hectares, à Boutoupa- Camaracounda, est à l'initiative de l'ONG United States departement of agriculture (USDA), à travers son projet LIFFT- Cashew, mis en oeuvre par Shelter for life.

"Aujourd'hui, nous accompagnons cette association pour montrer quelles sont les techniques qu'il faut utiliser pour mettre en place une nouvelle plantation en respectant les standards, c'est-à-dire les dix mètres entre les plants et les dix mètres entre les lignes", a expliqué le manager du département agriculture de l'ONG Shelter for life, Mamadou Ndiaye.

Il a ajouté que dans le cadre de la mise en place du projet LIFFT- Cashew, le département de l'Agriculture est en train de renforcer les capacités des producteurs mais également les accompagner afin d'améliorer la productivité et la qualité des noix de cajou.

"C'est dans ce contexte que nous avons octroyé des subventions de 40 hectares à des producteurs du Sénégal, partenaires dans ce programme. Et nous leur avons livré 50.000 plants greffés", a fait savoir M. Ndiaye.

%

Il a rappelé que le projet LIFFT- Cashew intervient dans la chaîne de valeur anacarde avec un appui et un accompagnement conséquent pour les producteurs et transformateurs afin d'accroître la production et le pouvoir de négociation en ajoutant de la valeur à l'amande de cajou en Afrique de l'Ouest( Sénégal, Gambie et Guinée Bissau).

"Nous encadrons 11. 000 producteurs de Sédhiou, Kolda, Fatick et Ziguinchor, pour renforcer leurs capacités et améliorer leur production", a relevé Mamadou Ndiaye.

Plus de 500 plants et des sacs d'engrais organiques ont été distribués ce mardi aux producteurs de Boutoupa-Camaracounda, signale M. Ndiaye.

"Notre commune était très éprouvée par le conflit casamançais. Sur ce, nous avions un défi de retour des populations et un défi de la reconstitution des communautés. Notre source de revenu, c'est l'anacarde. Donc, si Shelter for life revient pour nous enseigner des techniques culturales pour booster notre production en qualité et en quantité, nous ne pouvons que nous en réjouir", a salué le maire de la commune de Boutoupa Camaracounda, Ousmane Sandé.

"Aujourd'hui, Shelter for life est en train de nous montrer que ce n'est pas le nombre d'arbres qui compte, mais c'est la qualité et les techniques culturales qui permettent d'accroître nos rendements", s'est réjoui le président de l'association des jeunes agriculteurs de la Casamance "Lukal", Aliou Djiba.

Selon lui, "avec cette technique de plantation, la commune de Boutoupa-Camaracounda pourra dans quelques années avoir de la matière première pour alimenter les usines et les unités de transformation".