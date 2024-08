Sénégal: Une commission d'enquête parlementaire, dix questions écrites, nouvelles initiatives du député Guy Marius Sagna

Dans son rôle de représentant du peuple, l'honorable député Guy Marius Sagna a vient de poser à nouveau deux actes forts. L'infatigable député de la quatorzième législative a informé avoir demandé à l'Assemblée nationale de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire relative à la protection des femmes en milieu de travail particulièrement des femmes en état de grossesse.

Ne s'arrêtant pas là, le représentant du peuple, à l'hémicycle a aussi adressé dix questions écrites au gouvernement relatives entre autres la réparation du pont de Diamel et la finition des routes entre Diamel et Diorbivol et entre Nawel et Waoundé...

« Chers compatriotes, je vous informe qu'aujourd'hui j'ai demandé à l'Assemblée nationale du Sénégal de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire relative à la protection des femmes en milieu de travail particulièrement des femmes en état de grossesse », a annoncé sur les réseaux sociaux, Guy Marius Sagna, député à l'Assemblée nationale. Le député dit avoir reçu récemment des femmes en état de grossesse arbitrairement licenciées ou victimes de fausses couches du fait de la pénibilité du travail (Station Total, UNO, mutuelle de santé des agents de l'État, Air Sénégal...). Un phénomène selon lui semble connaître une recrudescence qui ne devrait pas laisser l'Assemblée nationale indifférente.

M. Sagna a aussi avoir adressé 10 questions écrites au gouvernement. Ces questions adressées aux membres du gouvernement sont relatives entre autres d'après l'honorable député à : la réparation du pont de Diamel et la finition des routes entre Diamel et Diorbivol et entre Nawel et Waounde ; la réparation du château d'eau du forage de Ngayene dans le département de Nioro du Rip ; l'érosion côtière à Dionewar ; la longue coupure d'électricité survenue à Koungheul le 24 août 2024 ; l'avancée de la mer et à l'érosion côtière à Bargny ; Sénégalais entrés irrégulièrement au Maroc ; aux établissements privés d'enseignement supérieur qui refusent de donner aux étudiants leurs bulletins, leurs attestations, leurs diplômes...

Guy Marius a également interpelé au gouvernement sur les raisons liées aux arrestations lors d'un dépôt de lettre à l'ambassade d'Ukraine, à l'enclavement du Waladekh dans la commune de Ndiaffate ; Nestlé qui ajoute 11% de sucre dans les produits qu'il vend au Sénégal et destinés aux bébés sans justifier pourquoi les produits Nestlé vendus par exemple en Suisse n'ont pas de sucre ajouté.