Seychelles: La ZEE du pays - Les captures d'albacore reviennent à la normale en 2024, selon l'OPAGAC

Bien que la flotte de senneurs espagnols enregistrée aux Seychelles ait constaté une baisse des captures d'albacore en 2023, le premier semestre 2024 semble revenir à la normale, a déclaré le directeur adjoint de l'OPAGAC, Miguel Herrera.

Le groupe OPAGAC-AGAC représente les intérêts de six senneurs espagnols sur les 13 senneurs enregistrés aux Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien. OPAGAC est une organisation de producteurs de thon congelé reconnue en Espagne par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, tandis que l'AGAC est l'Association des grands congélateurs de thon et compte actuellement neuf groupes d'armateurs.

Chaque année, les navires battant pavillon seychellois sont légalement tenus de déclarer leurs captures de l'année au 31 décembre et, généralement, les navires commencent à atteindre leur limite vers fin octobre ou début novembre. Ceci est cependant spécifique à chaque navire puisque chacun gère son quota différemment.

L'année dernière, les navires étant en retard sur leur quota, ils étaient encore en mer jusqu'à fin décembre. Afin que ces navires ne ratent pas le début de la saison début janvier, ils ont été autorisés à rester en mer et ont obtenu l'autorisation de déclarer leurs captures pour 2023 deux semaines plus tard, le 15 janvier.

M. Herrera a déclaré : « Oui, certains navires de l'AGAC sont restés en mer à la fin de l'année, car ils n'avaient pas atteint leurs limites de capture des YFT. Tous les senneurs battant pavillon des Seychelles ont des journaux de bord à bord et les capitaines sont obligés de déclarer les captures dans ces navires. " Par conséquent, la SFA (Seychelles Fishing Authority) peut surveiller les captures en temps quasi réel et les attribuer à l'année à laquelle la limite de capture s'applique.

M. Herrera a souligné la position privilégiée du pays dans l'océan Indien, étant au centre de l'activité de la senne coulissante. (Joe Laurence, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY Il a noté que « c'est le système utilisé par d'autres membres de la CTOI (Commission des thons de l'océan Indien), comme l'Espagne et la France, depuis la mise en oeuvre de limites de capture pour le suivi des captures par rapport aux limites assignées à chaque senneur. Ce système aide Les Seychelles à utiliser pleinement leurs limites de capture, réduisant ainsi le temps passé au port des senneurs et garantissant une activité économique plus longue et un approvisionnement à la conserverie des Seychelles.

M. Herrera a supposé que la baisse de l'année dernière était peut-être due à des phénomènes naturels tels qu'El Nino, mais pour cette année, ils ont maintenu la moyenne normale jusqu'à présent. « La flotte a noté une baisse de la capturabilité de l'albacore en 2023, qui était très probablement due aux conditions océanographiques En 2023, la thermocline aurait été plus profonde et les poissons ciblés par les pêcheries de surface étaient davantage répartis dans la colonne d'eau, certains au-delàs de la portée des sennes coulissantes, qui peuvent atteindre des profondeurs d'environ 150 à 200 m, en fonction des courants. Cependant, en 2024, tout semble être revenu à la normale, avec des captures des YFT à des niveaux moyens normaux selon les capitaines. »

L'albacore de l'océan Indien constitue actuellement le stock de thon le plus surexploité au monde. En 2016, la CTOI a adopté une résolution réduisant de 15 pour cent le droit de pêche de cette espèce pour aider à reconstituer la population.

Compte tenu de ces limites et de la possibilité que la capturabilité soit affectée par des phénomènes naturels, M. Herrera a déclaré : « La flotte essaie de s'adapter aux circonstances au fur et à mesure qu'elles se présentent, en utilisant la technologie disponible. La pêche est toujours soumise à des règles de gestion et à la disponibilité de bancs de thons, qui peuvent être capturés soit en bancs libres, soit associés à des objets de pêche. Ces dernières années, les armateurs et les capitaines ont été obligés de planifier correctement leurs activités de pêche, en gardant à l'esprit les limites de capture en vigueur. L'adoption récente par la CTOI de limites de capture pour le thon obèse pourrait également apporter des changements à l'avenir, à mesure que la flotte s'adapte aux limites de capture d'albacore et de thon obèse.

Compte tenu de la position géographique des Seychelles, M. Herrera a souligné la position privilégiée du pays dans l'océan Indien, étant au centre de l'activité des senneurs. Il a souligné l'importance de maintenir un équilibre délicat entre les investissements futurs et certains défis qui pourraient surgir à l'horizon.

« La majeure partie de la pêche à la senne coulissante a lieu dans le centre-ouest de l'océan Indien, dans les eaux situées à l'intérieur ou à proximité de la ZEE (zone économique exclusive) des Seychelles. En ce qui concerne les investissements, il s'agit d'un équilibre délicat et nous pensons qu'il y aura une concurrence accrue dans la région, alors que d'autres pays côtiers tentent de développer des infrastructures et des services pour les navires de pêche, étant donné que les Seychelles sont la plaque tournante du thon la plus importante de la région depuis de nombreuses années, nous sommes convaincus que le gouvernement continuera à utiliser son savoir-faire pour maintenir les niveaux d'activité là où ils se trouvent actuellement", a-t-il ajouté.

M. Herrera a conclu que même si le reste de l'année est encore incertain quant aux niveaux de capture, ils gardent espoir pour l'avenir et que « 2024 semble être une année normale, avec des captures à des niveaux similaires à ceux d'avant 2023. Cependant, il est trop tôt pour dire si telle sera la situation d'ici la fin de l'année, car le monde est en pleine mutation."

« Nous espérons que nous serons en mesure de tirer le meilleur parti de nos opportunités de pêche, dans les marges établies par la CTOI et le gouvernement des Seychelles, pour assurer la durabilité à long terme de nos navires et des ressources dont ils dépendent. Nous espérons que la CTOI sera en mesure de résoudre tous les problèmes identifiés lors des évaluations précédentes des YFT et de parvenir à un consensus sur une mesure de gestion pleinement inclusive des YFT. À cet égard, nous apprécions pleinement le rôle actif que le gouvernement des Seychelles a joué au niveau régional et j'espère que les efforts visant à impliquer tout le monde se poursuivront", a-t-il déclaré.