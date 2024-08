Maroc: Ouverture à Amman du Forum mondial sur la jeunesse, la paix et la sécurité avec la participation du pays

Amman — Les travaux du Forum mondial de haut niveau sur la jeunesse, la paix et la sécurité ont débuté, mercredi à Amman, avec la participation du Maroc, représenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Cet évènement international, auquel prend part une pléiade de ministres arabes de la Jeunesse et des Sports, est marqué par le lancement de la Stratégie arabe pour la jeunesse, la paix et la sécurité 2023-2028.

Elaborée par un comité dirigé par la Jordanie, représenté par son ministère de la Jeunesse, conformément à la décision du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports, cette Stratégie vise à instaurer un engagement national et un soutien mondial en faveur de l'action et du dialogue participatifs, à travers la mise en place d'une plateforme permettant aux participants de partager les connaissances et les meilleures pratiques et construire des partenariats solides pour faire avancer le programme des actions de jeunesse, de paix et de sécurité.

Ce plan ambitionne également d'identifier les mécanismes, modes et moyens proposés par les jeunes, qui peuvent être utilisés pour promouvoir et mettre en oeuvre collectivement l'agenda jeunesse, paix et sécurité entre les États membres de la Ligue des États arabes, encourager l'échange de connaissances et identifier les priorités pour ces États.

%

Les besoins et les défis propres à chaque État membre seront identifiés, en vue d'élaborer un plan d'action à même d'accroître l'efficacité des efforts régionaux de paix et de sécurité, et de discuter les propositions sur la conception d'activités et de mécanismes sur la manière de mettre en œuvre ladite stratégie.

Initié deux jours durant par le ministère jordanien de la Jeunesse, ce conclave de haut niveau sera marqué par des sessions de dialogue sur les mécanismes de promotion et de mise en oeuvre de l'agenda de la jeunesse, de la paix et de la sécurité ainsi que les priorités des États membres dans le développement du plan d'action de la stratégie.

Prennent part à ce forum, organisé en partenariat avec la Ligue arabe, des délégations de jeunes arabes et des représentants de la société civile et d'organisations internationales.