Maroc: El Hajeb - Quand les sources aquatiques deviennent les principales attractions touristiques de la province

El Hajeb — En cette saison estivale, marquée par une chaleur intense, la province d'El Hajeb se révèle être une véritable oasis de fraîcheur pour les touristes en quête de répit. Nichée au coeur du Moyen Atlas, cette région bénéficie d'un climat doux et tempéré qui contraste agréablement avec les températures caniculaires qui sévissent ailleurs dans les autres provinces de la région de Fès-Meknès.

Ce qui fait la renommée d'El Hajeb, ce sont ses nombreuses sources d'eau qui jaillissent de terre, offrant aux visiteurs des havres de paix et de fraîcheur inestimables. La ville d'El Hajeb, perchée sur des falaises imposantes, surplombe une magnifique kasbah et abrite plusieurs de ces joyaux aquatiques. Parmi les plus célèbres, on compte Ain Dhiba, Ain Khadem, Ain Boteghzaz et Ain El-Madani.

Chacune de ces sources possède son propre charme et mérite une visite attentive. Elles sont entourées de jardins, de formations rocheuses et de cours d'eau apaisants, créant ainsi un cadre idéal qui attire une mosaïque de visiteurs venant de divers coins de la région. Le parc d'Ain Dhiba, récemment réhabilité, est devenu l'une des attractions phares de la région. Fruit d'un partenariat entre le conseil de la région Fès-Meknès et la province d'El Hajeb, ce projet s'étend sur une superficie de 5 hectares.

Les travaux d'aménagement de la deuxième tranche du jardin de la source d'Ain Dhiba qui sont en cours promettent d'enrichir encore davantage l'offre touristique de la ville. Ce projet, réalisé avec un budget de plus de 14 millions de dirhams, vise à transformer le parc en un véritable complexe de loisirs et de détente. Une fois achevé, il comprendra des aires de jeux pour enfants, un circuit de promenades, des espaces familiaux et des espaces verts dotés d'un système d'arrosage moderne.

L'accent a également été mis sur l'esthétique et le confort, avec l'installation d'équipements d'éclairage d'ambiance qui permettront aux visiteurs de profiter du parc même en soirée. L'eau, élément central du parc, sera mise en valeur à travers un circuit doté d'une fontaine et d'une cascade. Des kiosques seront disposés pour l'exposition des produits de terroir et des articles d'artisanat.

Pour le confort des visiteurs, des blocs sanitaires modernes et des parkings sont aussi prévus. Ce projet ambitieux a pour objectif non seulement d'attirer davantage de touristes, mais aussi de dynamiser et de relancer les activités touristiques et culturelles dans la ville et la région. Il s'inscrit dans une vision plus large de développement durable et de valorisation du patrimoine naturel de la province.

A quelques pas d'Ain Dhiba, les visiteurs peuvent découvrir un autre joyau aquatique, notamment la source Ain Khadem. Cet espace attire des dizaines de citoyens locaux et de touristes qui viennent y chercher refuge contre la chaleur accablante. L'eau, qui s'écoule à leurs pieds, offre un spectacle apaisant et rafraîchissant.

Certains visiteurs en profitent pour remplir leurs bouteilles d'eau naturelle, tandis que d'autres préfèrent se plonger dans les petits bassins en cascade, savourant la fraîcheur de l'eau. La province d'El Hajeb ne se limite pas à ces deux sources célèbres. Aux alentours de la ville, d'autres sources tout aussi captivantes attirent les visiteurs.

On peut citer Boudouba, Ain Aghbal, Ain Lhad, Ain Salama, Ait Ikkou et Ain Bittit. Chacune de ces sources possède ses propres particularités et offre une expérience unique aux visiteurs, qu'ils soient à la recherche de détente, d'aventure ou simplement désireux de se connecter avec la nature. L'attrait de ces sources d'eau ne se limite pas à leur beauté naturelle. Elles jouent également un rôle important dans l'écosystème local et dans l'économie de la province.

L'eau de qualité qu'elles fournissent est utilisée non seulement pour la consommation humaine, mais aussi pour l'irrigation des terres agricoles environnantes, contribuant ainsi à la richesse agricole de la province. Cependant, malgré leur beauté et leur importance, ces sources n'ont pas été épargnées par les effets du changement climatique. Plusieurs années consécutives de sécheresse ont eu un impact significatif sur leur débit. Certaines sources qui coulaient autrefois abondamment ont vu leur débit diminuer considérablement, tandis que d'autres se sont même temporairement taries pendant les périodes les plus sèches.