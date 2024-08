Maroc: Marrakech - Les camions-citernes, une solution vitale pour l'approvisionnement en eau potable de la commune de Saada

Marrakech — En réponse au stress hydrique alarmant dans la région de Marrakech, le dispositif d'approvisionnement par camions-citernes de la commune de Saada assure l'accès à l'eau potable pour 13 douars et 1.045 ménages, avec un impact bénéfique sur leurs conditions de vie.

Opérationnel au quotidien, le dispositif des camions-citernes a permis de garantir un accès régulier à l'eau potable dans les zones les plus affectées par le manque de cette ressource vitale. Chaque camion, chargé d'eau à partir des réservoirs communaux, parcourt de longues distances pour desservir les douars éloignés ou difficiles d'accès..

Les quantités d'eau fournies varient en fonction des besoins spécifiques de chaque douar, compte tenu du nombre des ménages et des conditions climatiques locales. Pour Abderrahmane Tourbi, technicien à la commune de Saada, le système d'approvisionnement en eau par camions-citernes, mis en place conformément à la vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de gestion et de préservation des ressources hydriques, cible 13 douars de la commune comptant plus de 1.045 ménages bénéficiaires.

Dans une déclaration à la MAP, M. Tourbi a relevé que la quantité d'eau livrée est adaptée aux besoins de chaque douar, en tenant compte des variations saisonnières et des spécificités locales. Les camions-citernes sont équipés de telle sorte à garantir la qualité de l'eau transportée, a-t-il assuré, notant que des contrôles réguliers sont effectués pour s'assurer du respect des normes sanitaires en vigueur.

La gestion logistique de ce dispositif, a-t-il poursuivi, demeure cruciale pour répondre efficacement aux besoins de la population, d'autant plus que des équipes surveillent régulièrement les niveaux d'eau disponibles et les besoins des douars bénéficiaires. "Ce suivi continu, a-t-il assuré, nous permet d'ajuster les quantités d'eau livrées et de planifier les itinéraires des camions de manière optimale".

Et d'ajouter que la coordination avec les autorités locales et les représentants des douars s'avère essentielle pour assurer une distribution équitable de l'eau et que les retours des habitants sont pris en compte pour améliorer continuellement le service.

"Notre objectif est de garantir que chaque famille ait accès à une quantité suffisante d'eau potable, quelles que soient les conditions", a-t-il dit. M. Tourbi a dans ce contexte insisté sur l'importance, pour tous les citoyens, de veiller à la rationalisation de la consommation de l'eau et incité les acteurs concernés à lutter contre toute forme d'utilisation illicite de cette ressource vitale.

Pour sa part, Mohammed Akebli, habitant d'un douar de la Commune de Saada, a affirmé que grâce aux camions citernes de distribution d'eau, les habitants ont un accès régulier à l'eau potable même en pleine sécheresse. "Cela a grandement allégé notre quotidien, en nous assurant un accès constant à l'eau potable. Ce service est devenu essentiel pour notre communauté", a-t-il soutenu.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI pour faire face au stress hydrique. Elle illustre la volonté des autorités locales de mettre en oeuvre des solutions concrètes et durables pour préserver les ressources en eau et améliorer le bien-être des populations, conformément aux Hautes directives Royales visant à sécuriser l'accès à l'eau pour tous.

Pour répondre aux défis liés à la problématique de l'eau, conformément à la Vision Royale, une série de chantiers stratégiques a été lancée dans le cadre du Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Irrigation (PNAEPI) pour une durée d'exécution allant de 2020 à 2027 et un coût initial de 115 MMDH.

Le programme a concerné notamment l'acquisition de 1209 camions citernes et 9717 citernes en plastique et la mobilisation d'un budget important pour la location des camions citernes en vue d'assurer l'approvisionnement en eau potable d'une population avoisinant 3 Millions d'habitants située dans des zones rurales touchées par le déficit hydrique