Congo-Brazzaville: Basketball - Dolise a abrité la 7e édition du Street Contest

La 7e édition du Street Contest organisée par l'Association sportive et des oeuvres sociales (Asos) a eu lieu, le 24 août, au terrain de l'AS Cheminots situé non loin de la gare de Dolisie.

Quatre équipes ont pris part au tournoi organisé par l'Asos que dirige Abi Bamanga. Une activité qui a bénéficié du soutien de la ligue départementale de basketball du Niari.

Au rythme des parties de basketball, des concours et des animations diverses, plusieurs jeunes de la ville de l'or sont venus partager les valeurs de tolérance, d'entente fraternelle, de partage et du vivre-ensemble prônées par Asos qui, à travers ces vertus, veut participer à l'épanouissement de la couche juvénile dans le pays.

Ces moments inédits offerts par Asos autour du basketball ont tout leur mérite, d'autant plus que cette discipline était quasiment à l'abandon dans la ville. Ce tournoi a permis aux jeunes de Dolisie de renouer avec la balle au panier.

Au vu de l'engouement suscité par ces activités recréatrices et saines, Street Contest a atteint son objectif, à savoir sensibiliser, éduquer, exhorter la jeunesse à la culture de la paix et de la cordialité.

Des trophées et des cadeaux divers ont été remis aux participants à la fin de l'activité. Des jeunes étaient ravis, puisque c'est la première fois que la ville de Dolisie a abrité l'activité après les précédentes éditions organisées à Pointe-Noire et Brazzaville. Créée en 2004, l'Asos est une structure apolitique à but non lucratif qui travaille entre l'Afrique et l'Europe. Son but est de fonder une véritable symbiose entre toutes les associations et acteurs, principalement les jeunes.