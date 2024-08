Afrique: Coopération médiatique - Le Congo et la Chine liés par un accord de partenariat

Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, en marge de la 6e édition du Forum sur la coopération médiatique Chine-Afrique, a signé un accord de partenariat avec la ministre de la Radio et de la Télévision nationale de Chine, Cao Shumin.

Jugé solide et de confiance par la partie congolaise, l'accord de coopération entre les deux pays inclut la formation, les échanges et le développement de l'audiovisuel en ligne. « Nous avons signé un accord de coopération globale sur les questions de la radio, de la télévision et de l'audiovisuel en ligne. Cet accord nous permettra de trouver quelques solutions pour des questions de formation et d'augmentation des capacités de nos journalistes et techniciens, des questions d'équipements et d'infrastructures... puisque comme vous le savez, un complexe aussi moderne que le Centre national de radio et télévision nécessite quelques maintenances », a expliqué le ministre congolais.

Selon Thierry Lézin Moungalla, cet accord va ouvrir à l'avenir des réflexions sur les questions de l'intégration de plus en plus poussée de l'intelligence artificielle générative dans la fabrication de l'information et la production des médias. Donc, il y a là un enjeu sur lequel le Congo va travailler avec la partie chinoise.

« Il y a également une question qui nous tient à cœur, celle des fake news et il y a quelques entreprises chinoises qui, semble-t-il, ont développé des solutions. Nous serons curieux, dans le cadre de l'application de cet accord, d'explorer ces solutions avec la partie chinoise », a-t-il annoncé. Le ministre a précisé que la Chine est un partenaire habituel qui fournit au Congo des contenus et lui permet la diffusion en interne des principaux médias chinois.

%

À la tête de la délégation des ministres de la Communication du Gabon, de la Zambie, de la Guinée, de la Centrafrique, du Burundi, des Comores, de la Somalie, de la Gambie, de l'Angola et du Zimbabwe, le ministre Thierry Moungalla et ses collègues ont visité le centre névralgique du pouvoir chinois. Là-bas, ils ont rencontré le membre du bureau politique, ministre du département de la propagande du Comité central du Parti communiste chinois, Li Shulei. Ils ont fait le tour d'horizon des grandes questions du secteur de la communication au menu du forum de haut niveau sur la coopération Chine-Afrique.

Construire un avenir en commun

S'exprimant à l'ouverture de la 6e édition du Forum sur la coopération des médias sino-africains et dialogue de haut niveau des think-tanks, le ministre congolais a rappelé que la coopération médiatique Afrique-Chine est une réalité visible et quotidienne dans leurs différents Etats. Selon Thierry Lézin Moungalla, cette coopération est également à l'œuvre dans la formation des professionnels de la communication et des médias ainsi que dans l'implémentation des nouvelles technologies de l'information dans leurs pays respectifs.

« Il est nécessaire que l'information soit l'œuvre des professionnels afin qu'elle soit partagée pour permettre d'éclairer les citoyens et les dirigeants, et aider à mieux prendre en main les défis du présent et du futur en vue de construire un avenir en commun et assuré », a-t-il déclaré, se félicitant de l'appui de la Chine à l'Afrique.

Au nom des pays africains présents à ce forum, le ministre congolais a indiqué que les médias sont les éveilleurs de conscience et des guides pour le citoyen. Ils participent de ce fait, a-t-il dit, au développement de beaux réflexes moraux et intellectuels, pour la culture de paix, la protection et la préservation de l'environnement, ainsi que l'assainissement du cadre de vie. Pour le Sud global, il apparaît primordial, a-t-il rappelé, de renforcer la coopération entre les Etats dans les domaines de la communication et des médias pour écrire leur histoire au quotidien avec des mots, la sensibilité et la culture qui leur sont propres.

« Nous avons, au cours de ce forum, réfléchi sur les questions d'intelligence artificielle, les questions de la nécessité d'écrire notre histoire commune. Nous réfléchissons aussi à un cadre rénové de coopération entre la Chine et chacun des pays africains. Le Congo peut témoigner de la vitalité de cette coopération. Nous avons à Brazzaville un certain nombre d'équipements, d'infrastructures qui ont été installés par la Chine.

Le projet d'installation de la télévision numérique terrestre est en cours. Ce grand moment consacre la mise en place d'une sorte de coalition du Sud global, notamment de l'Afrique et de la Chine en matière de gestion des médias et des flux médiatiques sur le plan technique comme sur le plan informationnel », a conclu Thierry Lézin Moungalla, faisant le point avec la presse nationale.