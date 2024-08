Sénégal: Matam - 30 encadreurs formés à la mutualisation de trois disciplines sportives

Matam — Trente encadreurs en basketball, volleyball et handball de la région de Matam (nord) ont été formés durant trois jours à la mutualisation de ces trois disciplines sportives en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

"Nous sommes dans la politique de mutualisation de ces disciplines pour permettre aux encadreurs et athlètes de préparer les Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Nous sommes dans cette logique de travailler et de former des techniciens", a expliqué Wandey Abdel Kader Bodian, directeur technique de la Fédération sénégalaise de handball.

Il intervenait, mercredi, au dernier jour d'une formation des encadreurs en basketball, volleyball et handball, à l'initiative du projet "Matam Sports" et en partenariat avec Africa Basketball Development.

A la suite de formation, les techniciens vont descendre sur le terrain, aller auprès des écoles afin de préparer la petite catégorie, pour que les jeunes puissent être capables de "relever le défi" à travers ses disciplines, a-t-il ajouté.

"Quand on mutualise la formation au niveau du tronc commun, on crée un link entre les disciplines. Ce qui veut dire qu'on va retrouver les mêmes aptitudes au basket, au volley et au handball", explique M. Bodian, professeur d'éducation physique et sportive (EPS) au lycée technique André Peytavin de Saint-Louis.

A côté du tronc commun, il faudra aussi "mettre en place un cadre global, avant de décliner un travail spécifique pour chaque discipline donnée", a-t-il recommandé.

Pour ces trois jours de formation, les formateurs, des Sénégalais et des Français, vont apprendre aux encadreurs des notions de base, comme l'équilibre, la différenciation, l'orientation, la réaction dans le jeu et la préparation au niveau des appuis.

François Vinegrad, expert à la Fédération internationale de volleyball, souligne que l'objectif est aussi de "développer ces trois disciplines" en haussant le nombre d'entraîneurs dans la région de Matam, tout en renforçant leurs capacités.

Les bénéficiaires de cette formation viennent des trois départements de la région de Matam.