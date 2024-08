Tunisie: SONEDE - Coupure de l'eau potable, jeudi, dans plusieurs zones à Kairouan, Sousse et Monastir

Tunis — Une coupure et une perturbation de la distribution de l'eau potable seront enregistrées demain jeudi 29 août, à partir de 12h, dans plusieurs zones des gouvernorats de Kairouan, Sousse et Monastir, a indiqué, mercredi, la Société Nationale de distribution et d'exploitation des eaux (SONEDE).

Selon la société, une panne imprévue est survenue, au niveau du canal principal de distribution (800mm) à Oued El Atf dans la délégation Kairouan Nord, entraînant une coupure et une perturbation dans la distribution de l'eau dans plusieurs zones:

-Dhraa Temmar, El Ghabet et Metbasta (délégation de Kairouan Nord) et la zone industrielle de Sbikha (Délégation de Sbikha) dans le gouvernorat de kairouan.

-Bchechma et Bir Jedid (délégation de Kondar), Ouled Khechin et Ouled Faleh (délégation de Sidi El Hani), El Borjine, Knaies, Beni Rabiaa, El Frada et Beni Kalthoum (délégation de Msaken) dans le Gouvernorat de Sousse,

-Hdadra (délégation de Jemmal), Mzougha, Mlichette et Menzel Hayet (délégation de Zramdine), Ouerdanine, Oued Jabbes et Bou Othmen (délégation de Ouerdanine) dans le gouvernorat de Monastir.

La SONEDE a indiqué que l'approvisionnement en eau reprendra progressivement, vendredi 30 août 2024, à partir de 6h, après l'achèvement des travaux.