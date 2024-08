Sénégal: Une association entend promouvoir l'éducation de masse des populations

Dakar — L'Association africaine pour le développement par l'éducation de masse et de qualité (ADEQUA) a été officiellement lancée mardi avec comme mission "le renforcement de l'éducation, la formation, la sensibilisation et l'information des populations", ont indiqué ses initiateurs dans un communiqué parvenu à l'APS.

"ADEQUA se fixe comme missions de renforcer l'éducation, la formation, la sensibilisation et l'information des populations. Par éducation, ADEQUA entend l'éducation sous toutes ses formes : éducation formelle, non-formelle et informelle, car convaincue que le développement et le bien-être des populations passent par l'éducation, dans une démarche résolument innovante", lit-on dans le texte.

Dans le but de contribuer au bien-être des populations "sénégalaises et africaines informées et engagées dans les défis de leur époque", l'ADEQUA a déjà mené des activités de préservation et de nettoiement de la plage de l'hydrobase à Saint-Louis, le 15 août dernier, coïncidant avec la célébration de l'Assomption.

"Une deuxième campagne, intitulée Éducation à la citoyenneté numérique, sera lancée courant septembre, pour faire un plaidoyer, en direction des pouvoirs publics, en vue de l'intégration de ce concept dans les curricula", prévoient les membres de l'ADEQUA.