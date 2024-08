Dans un contexte marqué par l'approche imminente de la saison de pluies et les défis persistants liés à l'insalubrité, Doudou Fwamba Likunde, le Ministre des Finances de la République Démocratique du Congo (RDC), a lancé un appel vibrant à la population de Kinshasa pour soutenir les efforts d'assainissement de la capitale.

Cet appel a été formulé à l'issue d'une réunion de travail, tenue le mardi 27 août 2024, dans son cabinet, avec le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa, Daniel Bumba. Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre des orientations de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du rayonnement de la ville-province de Kinshasa un enjeu majeur de ce quinquennat.

Le Gouvernement, sur instruction du Président de la République, a été mandaté pour envisager des subventions et des transferts à la ville, afin de la rendre plus propre et mieux structurée qu'elle ne l'est aujourd'hui.

Le Gouverneur Bumba a présenté lors de cette rencontre les chaussées urgentes nécessitant une réhabilitation immédiate, telles que les avenues Kabinda, Asosa, Kalembelembe, et Bokassa. Le programme de réhabilitation inclut plusieurs artères principales de la ville, totalisant 27,28 km, avec des tronçons sur les avenues Bokasa, Itaga, Flambeau, Kabinda, Kabambare, Kalembelembe, Kasavubu, Libération, et Asosa.

%

En réponse, le Ministre Doudou Fwamba Likunde a réaffirmé l'engagement du Gouvernement central à soutenir ces efforts en mobilisant l'ensemble des services spécialisés du Ministère des Finances, y compris le Bureau Central de Coordination (BCeCo). Le Ministre des Finances a par ailleurs rassuré Daniel Bumba que la reprise des subventions dès septembre 2024 permettra d'intensifier les travaux de curage et d'assainissement de la ville, en préparation de la saison des pluies.

Le Ministre a particulièrement insisté sur la nécessité de garantir cette fois-ci la qualité des infrastructures : « Il vous souviendra que nous avons, à la fin ou au début du premier quinquennat du Chef de l'État, réhabilité presque toutes les voies dont nous parlons aujourd'hui. Cependant, après un court moment, nous avons constaté que les travaux réalisés n'ont pas été d'une qualité suffisante, et nous en sommes revenus à la case départ.

Cet état de choses doit prendre fin. » Le Ministre a souligné que pour cette nouvelle phase, il est essentiel que les entreprises choisies pour réaliser ces travaux aient la capacité et l'expertise nécessaires pour garantir une meilleure qualité des chaussées, afin qu'elles puissent être utilisées durablement.

« Nous voulons que lorsque le Gouvernement appuie la ville, nous puissions obtenir des résultats palpables qui s'inscrivent dans une perspective de longue durée », a-t-il ajouté, tout en rassurant la population de l'engagement ferme du gouvernement central à accompagner la ville dans ces efforts. Le programme global, intitulé : « Coup de Poing Kinshasa », repose sur trois axes prioritaires : l'assainissement, le drainage et curage des caniveaux, ainsi que la réhabilitation des voiries urbaines, dont certaines nécessitent des chaussées rigides en béton.

La rencontre a également permis de discuter des modalités de l'intervention du Gouvernement central notamment, sur la priorisation des projets et la mise en place de nouveaux indicateurs de performance pour assurer une meilleure gouvernance des infrastructures urbaines.

En somme, cette collaboration entre le Gouvernement central et la Ville-Province de Kinshasa vise à offrir aux Kinois une ville plus propre, mieux structurée, et prête à affronter les défis climatiques à venir.

Doudou Fwamba Likunde et Daniel Bumba ont, enfin, réitéré leur engagement à travailler de concert pour le bien-être de la capitale et de ses habitants.