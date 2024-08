Cote d'Ivoire: Région du Bafing - Plus de 510 pieds de Teck plantés à Serifina

Le vice- président de la Mudes, Dr Bamba Lamine, les membres de la JSS et des éléments des Eaux et forêts lors de l'opération de planting d'arbres

Dans le cadre de leurs activités de vacances 2024, la Jeunesse Sabougnouma de Serifina,( JSS) dont le président est Bamba Laciné, a initié encore cette année, une opération de planting d'arbres. En tout ce sont plus de 510 pieds de Teck qui ont été plantés, sous la supervision des services Eaux et forêts.

Le Docteur Bamba Lamine, vice-président de la Mutuelle de développement de Serifina, nous a expliqué que les parcelles plantées par le passé servent aujourd'hui de par feux autour du village de Serifina, village de commune de Ouaninou (Region du Bafing) durant la saison sèche.

« Ces actions de protection de l'environnement cadre non seulement avec la stratégie gouvernementale de reforestation du pays, mais aussi elles s'inscrivent dans le programme d'Abidjan Legacy piloté par notre frère, le Docteur Bamba Abou, par ailleurs Conseiller spécial du Président de la République Alassane Ouattara », précise le Docteur Bamba Lamine.

Aussi, avant l'inauguration du foyer réhabilité par M. Bamba Bakari Kerinski, parrain de la cérémonie le parrain et sa délégation qui sont allés les mains chargées, ont fait des dons pour non seulement célébrer les meilleurs élèves, mais aussi pour booster l'autonomisation de la femme : Il s'agit sur le plan scolaire de dons d'un Kit scolaire à chacun des 5 meilleurs élèves du Cp2 à la 3e. Une tenue de sport à chaque élève du Cp1 au Cm2. Mais aussi et surtout M. Bamba Bakari a décidé d'assurer la prise en charge totale de la contribution des parents d'élèves au niveau de la cantine scolaire. Aussi, il a fait don de 100chaises et une grande bâche pour l'équipement du foyer.

Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, des produits phytosanitaires composés entre autres de 120 litres d'engrais bio.(60 litres en vue de booster le maraichage et 60 litres pour les céréales) et 50 complets de pagne ont été offerts aux femmes pour les encourager à mieux produire. Par ailleurs, la mosquée du village, les guides religieux et les chefs n'ont pas été oubliés.