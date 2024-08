Afrique: Une cérémonie spectaculaire et politique au pied des Champs-Elysées

La place de la Concorde, les Champs-Elysées et 4 400 parasportifs : la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques se tient au- jourd'hui à 20 heures (22h heure de Maurice) dans un écrin parisien somptueux, avec pour objectifs d'être spectaculaire tout en mettant en valeur «tous les corps», selon les organisateurs. Quelque 30 000 spectateurs installés sur des gradins place de la Concorde, au coeur de Paris, pourront assister à cette cérémonie de trois heures imaginée par Thomas Jolly, directeur artistique des Jeux de Paris, qui lancera les premiers Jeux paralympiques d'été organisés en France. Quelque 4 400 parasportifs de 168 délégations vont défiler des Champs-Elysées vers la place, où, sur une scène centrale entourant l'obélisque, auront lieu «des performances jamais vues auparavant», dans un spectacle très axé sur le corps, intitulé «Paradoxe»

Qui est le chorégraphe Alexander Ekman ?

Le Suédois Alexander Ekman, chorégraphe principal de cette cérémonie, est re- nommé mondialement, avec plus de 50 créations et des collaborations avec le ballet de l'Opéra de Paris et le Boston Ballet. Il est connu pour ses scénographies grandioses, comme lorsqu'il inonde les scènes avec 6 000 litres d'eau pour sa version du «Lac des Cygnes» ou sa pluie de balles vertes tombant du ciel de l'Opéra Garnier, à Paris («Play»). Thomas Jolly a demandé d'allier «festif et politique». Avec ce show, porteur de messages autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap, «j'espère instruire, faire réfléchir» et «faire voir les choses d'une nouvelle perspective», a déclaré le chorégraphe samedi à l'AFP. Pour la première fois, il a collaboré avec des danseurs porteurs d'un handicap - une vingtaine sur les 150 danseurs au total.

%

VIP

Quelque 4 400 parasportifs prendront part à cette parade, qui descendra de- puis le bas de l'avenue des Champs-Elysées vers la place de la Concorde. Parmi eux, on comptera 240 athlètes français, emmenés par Nantenin Keïta et Alexis Hanquinquant, les deux porte-drapeaux tricolores.

Aucun grand nom d'artiste invité n'a filtré à ce stade mais l'équipe a annoncé qu'il s'agirait d'une «traversée de notre répertoire musical». La musique est à nouveau signée Victor Le Masne, compositeur de l'hymne des JO de Paris 2024. Pour les costumes, Daphné Bürki a recruté le styliste français Louis-Gabriel Nouchi, auteur d'une mode inclusive et sensuelle, pour créer quelque 700 tenues. Il promet des plumes, du doré, des brode- ries et du bleu-blanc-rouge revisité en clin d'oeil au drapeau français.

La vasque olympique sera de nouveau illuminée et décollera dans le ciel parisien comme pendant les deux semaines de compétitions olympiques. La cérémonie de clôture se tiendra le dimanche 8 septembre au Stade de France, comme celle des JO, et prendra la forme d'un grand concert électro, avec 24 artistes et DJ dont Jean-Michel Jarre, Cassius et Kavinsky.

Accessibilité

La LSF (langue des signes française) et un sous-titrage français et anglais est prévue, en direct pour le public et les athlètes, de même qu'une audiodescription en anglais et français. Le site est accessible pour tous les types de handicap. Des places spécifiques sont prévues par la billetterie pour les personnes en situation de handicap, spécifiquement en fauteuil roulant ou des accompagnateurs, pour un prix allant de 150 à 700 euros sur internet.

Quelque 15 000 membres des forces de l'ordre seront engagés pour la cérémonie d'ouverture, selon Gérald Darmanin. Le ministre a évoqué des périmètres de sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme autour de la place de la Concorde et du jardin des Tuileries, dont le détail sera annoncé ultérieurement.