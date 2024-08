Ile Maurice: Un outil numérique de révision soutenu par le kreol

L'éducation à Maurice connaît une transformation numérique grâce à alaprann.mu, une start-up Ed-tech fondée en 2021 par Thibaut Walle. Cette start-up a récemment lancé un programme de révision en ligne pour le National Certificate of Education (NCE) destiné aux élèves de Grade 9, dont les examens débutent le 25 septembre pour se terminer le 17 octobre.

Ce programme novateur, appelé NCE FOR ALL, conçu et présenté par des pédagogues d'expérience, couvre les six matières principales : français, anglais, mathématiques, ICT, biologie et physique. Il comprend des leçons vidéo en kreol et en anglais, des quiz interactifs et des exercices pratiques, visant à simplifier le processus de révision et de renforcer la préparation et la confiance des élèves.

Programme adapté aux réalités socio-éducatives

L'initiative d'alaprann. mu ne se contente pas de fournir un simple contenu éducatif. Elle adresse un problème fondamental : la barrière linguistique qui freine l'apprentissage des élèves. Bien que l'éducation soit gratuite pour tous à Maurice, de nombreux élèves sont laissés de côté en raison de leur difficulté à com- prendre le contenu enseigné, souvent dû au fait que la langue d'enseignement n'est pas leur langue maternelle. Ce manque de compréhension affecte fortement leur performance académique, entraînant un taux de réussite décroissant aux examens du School Certificate et une baisse du niveau de compétence linguistique.

Combler le fossé linguistique

Selon Thibaut Walle, le but essentiel de ce programme est de réduire l'écart entre la langue maternelle et celle utilisée pour les examens. «Si nous souhaitons que les élèves saisissent mieux les concepts et s'engagent plus activement dans leur apprentissage, il est crucial de leur offrir une éducation avec un support dans leur langue maternelle», déclare-t-il. L'Unesco souligne également que l'éducation dans la langue maternelle «favorise la compréhension et l'engagement, tout en renforçant l'identité culturelle des apprenants». Le choix d'un contenu bilingue, bien que coûteux à produire, est une nécessité pour éviter que le système éducatif n'accentue les inégalités socio-économiques.

Démocratiser l'accès à l'éducation

Le programme NCE FOR ALL est proposé au prix abordable de Rs 2 100 jusqu'au 1er novembre 2024. Ce prix inclut un accès illimité aux cours complets et une série de past papers interactifs corrigés et expliqués. Malgré ce tarif accessible, alaprann.mu est consciente que certains élèves, en particulier ceux des écoles ZEP et de communautés marginalisées, pourraient ne pas avoir les moyens de s'offrir ce programme. C'est pourquoi la start-up recherche activement des partenariats avec le secteur privé pour offrir des comptes gratuits à ces étudiants. En septembre 2024, les premiers partenariats seront lancés dans deux collèges - un dans le Sud et un dans l'Ouest, marquant le début d'une initiative visant à démocratiser davantage l'accès à une éducation de qualité.

Accompagnement personnalisé

En plus du contenu éducatif, le programme de révision inclut un parcours d'apprentissage personnalisé, conçu pour guider les élèves pas à pas à travers les concepts essentiels qu'ils doivent maîtriser avant les examens. Ce guide, élaboré par une équipe académique expérimentée, aide les élèves à gérer leur stress et leur charge de travail, en particulier ceux qui ne savent pas par où commencer leurs révisions. À travers cette initiative, alaprann.mu espère non seulement améliorer le taux de réussite aux examens du NCE, mais aussi contribuer à un avenir où chaque élève, quel que soit son milieu, ait une chance égale de réussir.