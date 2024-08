Ile Maurice: Pas de signe de partielle en vue

À 43 jours de la date prévue pour l'élection partielle dans la circonscription no 10 (Montagne-Blanche- Grande-Rivière-Sud-Est), c'est le calme plat politique dans la région. Il semble que même les politiciens, notamment ceux du Mouvement socialiste mauricien (MSM), doutent de la tenue de cette partielle. Depuis l'enregistrement des candidats le 11 juillet, il apparaît que le MSM n'a pas organisé de grand meeting dans la circonscription. Pravind Jugnauth n'a pas non plus participé à des activités politiques dans la région.

«Il n'y a aucun signe indiquant qu'une élection aura lieu. Il n'y a aucune présence politique dans la région», confie un membre du comité régional du parti soleil. Le candidat désigné par le MSM, Avineshwur Dayal, ne serait présent que les week-ends, selon les informations reçues. La seule réunion régulière dans la circonscription est celle organisée chaque jeudi par Sunil Bholah, le seul député du MSM de Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est, pour maintenir le comité régional éveillé.

Avineshwur Dayal réfute, lui, l'idée qu'il n'est pas actif sur le terrain. «La distance géographique n'est pas un problème dans une petite île comme la nôtre. Je suis tous les jours dans la circonscription, participant à des fonctions.» Quant aux meetings et aux réunions politiques, il reconnaît qu'il n'y en a pas actuellement. «Le MSM fonctionne différemment. Nous organisons des petites réunions, mais quand le moment sera venu, il y aura des congrès ou des meetings. Je maintiens que je suis sur le terrain.»

%

Il semble également que Neena Ramdenee, candidate de Linion Moris, ne soit pas très présente non plus, bien qu'elle affirme le contraire. «J'anime entre deux et trois réunions par semaine dans la circonscription, contrairement à mon adversaire. Je parlais justement de son absence mardi avec ceux qui connaissent la région. Il paraît qu'il n'est présent que le week-end, rencontrant des membres de sa famille et des proches de son parti», réplique-t-elle.

Un autre membre du MSM a suggéré qu'Avineshwur Dayal ne serait pas candidat dans la circonscription lors des prochaines élections générales et qu'il pourrait être déplacé ailleurs. Vikash Nuckcheddy, député de Flacq-Bon-Accueil, pourrait être affecté au no 10 en raison de son expérience, si Sunil Bholah se désiste ou se présente ailleurs. Le MSM ne souhaite pas avoir trois novices dans la circonscription. Un haut fonctionnaire du ministère de la Santé pourrait également être impliqué. Résidant dans la circonscription, à Camp-de-Masque, il est très populaire en raison de son travail de proximité et aurait joué un rôle crucial dans la construction et l'aménagement du nouvel hôpital de Flacq.

Toutefois, Avinash Dayal a affirmé que sa présence comme candidat dans cette circonscription pour les élections générales dépendra de Pravind Jugnauth, tout en laissant entendre à ses proches qu'il aimerait poursuivre le travail déjà entamé.