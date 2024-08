Sénégal: Vers la solarisation « systématique » de tous les nouveaux forages

Le Sénégal s'achemine vers la solarisation « systématique » de tous les nouveaux forages qui seront construits. Cette décision ressort du Conseil interministériel sur l'approvisionnement en eau potable, présidé mardi 27 août par le premier ministre Ousmane Sonko.

En effet, il ressort dudit Conseil que le ministre en charge de l'énergie, des mines et du pétrole, en rapport avec le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, devra veiller, dans le cadre de la transition énergétique, à la complétude dans un délai de 48 mois, de la mise en oeuvre du Programme de solarisation des forages et veillera désormais, à la solarisation systématique de tous les nouveaux forages.

Le Conseil demande aussi au ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement de conduire une étude approfondie, au plus tard à la fin du premier semestre 2025, portant sur la mise en place d'une structure tarifaire des services d'eau en milieu rural plus juste pour les consommateurs et favorable à l'équilibre financier durable du secteur.

Dans le même sillage, il est demandé au ministre de l'hydraulique et de l'assainissement de proposer, au plus tard en décembre 2024, conformément aux principes d'équité territoriale et sociale, un plan de sortie progressive de l'approche de distinction entre l'hydraulique rurale et l'hydraulique urbaine.

Les autorités sénégalaises visent, en ce sens, à d'aboutir, à terme, à une gestion unitaire du patrimoine de l'hydraulique et à la même qualité de service sur l'ensemble du territoire national.