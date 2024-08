Cote d'Ivoire: Adoption d'une loi sur la protection de l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge - Les efforts du CICR et des acteurs nationaux récompensés

La Côte d’Ivoire dispose désormais d’un cadre juridique national relatif à la protection des emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Cristal-Rouge depuis l’adoption de la loi N°2024-237 du 24 avril 2024. A appris allafrica.com, de sources proches de ladite organisation.

Selon cette note à la presse, l’adoption de cette loi constitue une avancée majeure qui renforce les mesures de mise en œuvre nationale du droit international humanitaire (DIH) en Côte d’Ivoire. Elle est le fruit d’un long processus entamé au début des années 2000 et marqué par un dialogue permanent avec les acteurs de la mise en œuvre nationale du DIH que sont les autorités politiques et administratives, les Députés, Sénateurs et autres acteurs d’influence.

Il importe de mentionner, notamment la contribution active de la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire et de la Commission nationale pour la mise en œuvre du droit international humanitaire (CNDIH).La loi N°2024-237 du 24 avril 2024 relative à la protection des emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Cristal-Rouge réaffirme l’importance de la protection des emblèmes, rappelle les règles et les principes contenus dans les conventions de Genève, institue une autorité de surveillance et prévoit des sanctions à l’encontre de tout contrevenant à l’une de ses dispositions.

La délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Abidjan a tenu à exprimer sa satisfaction pour l’adoption de cette loi et ses félicitations aux autorités nationales pour cette mesure concrète de mise en œuvre du DIH.

Ce cadre juridique de protection des emblèmes ainsi adopté, doit être largement diffusé afin d’être connu et respecté sur toute l’étendue du territoire national. Il convient désormais d’envisager, avec le concours de tous les acteurs, les meilleurs moyens et la stratégie adéquate pour une protection effective des emblèmes de la Croix- Rouge, du Croissant-Rouge et du Cristal-Rouge en Côte D’Ivoire.