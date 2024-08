Egypte: Abdel-Ati s'envole pour Tokyo

Le ministre des Affaires étrangères se rend à Tokyo pour participer à la réunion ministérielle de la TICAD et tenir des rencontres de haut niveau avec les responsables japonais.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Migration, l'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, a annoncé que Dr Badr Abdel-Ati, ministre des Affaires étrangères, s'est envolé pour Tokyo aux premières heures du jeudi 22 août afin de participer à la réunion ministérielle de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), qui se tiendra les 24 et 25 août. Durant son séjour, le ministre tiendra également des rencontres de haut niveau avec les responsables japonais pour renforcer les relations entre l'Égypte et le Japon.

Abou Zeid a précisé que cette réunion ministérielle s'inscrit dans le cadre du suivi des résultats du sommet de la TICAD 8, qui s'est tenu en Tunisie en août 2022, et de la préparation du sommet TICAD 9, prévu pour août 2025 à Yokohama, au Japon.

Le porte-parole a également révélé que la réunion de cette année se déroulera sous le thème "Participer à la recherche de solutions innovantes avec l'Afrique". L'objectif est de définir les priorités de développement à moyen et long terme pour le partenariat entre l'Afrique et le Japon, afin de promouvoir une croissance inclusive et un développement durable en Afrique, en accord avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine et le Plan de développement durable à l'horizon 2030. Il s'agit également de trouver des solutions novatrices aux défis mondiaux qui affectent particulièrement l'Afrique. Par ailleurs, le Dr. Abdel-Ati rencontrera plusieurs de ses homologues africains en marge de la réunion.

Le porte-parole a ajouté que le ministre des Affaires étrangères tiendra, au cours de son séjour à Tokyo, des rencontres de haut niveau avec plusieurs responsables japonais, dont le Premier ministre, le président de la Chambre des représentants, le conseiller à la sécurité nationale, la gouverneure de Tokyo, ainsi que le président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Le ministre rencontrera également les représentants de la communauté égyptienne au Japon et participera à des événements visant à renforcer les relations économiques et d'investissement entre l'Égypte et le Japon.