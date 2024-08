Ethiopie: Le pays surveille avec vigilance les développements dans la Corne de l'Afrique qui pourraient menacer sa sécurité nationale - Porte-parole du MAE

Addis Abeba — L'Éthiopie surveille avec vigilance les développements dans la région de la Corne de l'Afrique qui pourraient menacer sa sécurité nationale, a dévoilé aujourd'hui le porte-parole du ministère des affaires étrangères.

L'Éthiopie craint que la transition de la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS) à une nouvelle mission de soutien à la paix soit semée d'embûches pour la région, a déclaré le bureau du porte-parole dans un communiqué de presse publié ce soir sur la situation actuelle dans la Corne de l'Afrique.

Alors que l'Union africaine et les Nations Unies se préparent à cette transition, la région entre dans des eaux inconnues, a noté le communiqué.

« Les appels répétés de l'Éthiopie et d'autres pays contributeurs de troupes (TCC) n'ont pas été pris au sérieux. L'Éthiopie ne peut pas rester les bras croisés pendant que d'autres acteurs prennent des mesures pour déstabiliser la région », a-t-il précisé.

Le porte-parole a souligné que l'Éthiopie a travaillé sans relâche pour la paix et la sécurité de la Somalie et de la région, pour une croissance partagée, et a nourri les liens étroits entre les peuples de la région.

%

L'Éthiopie a également participé à des discussions facilitées pour résoudre les différends avec le gouvernement somalien.

« Des progrès tangibles ont été réalisés dans ces pourparlers. Au lieu de poursuivre ces efforts pour la paix, le gouvernement somalien est de connivence avec des acteurs extérieurs visant à déstabiliser la région », a souligné le communiqué.

Le communiqué a également exhorté tous ceux qui sont responsables de la préparation et de l'autorisation d'une nouvelle mission de soutien à la paix à prendre en compte les préoccupations légitimes des pays de la région et des pays contributeurs de troupes (TCC).

Les forces qui tentent d'attiser les tensions pour atteindre des objectifs à court terme et futiles doivent en assumer les graves conséquences, souligne le communiqué, soulignant que l'Éthiopie ne peut tolérer ces actions qui mettent en péril les gains réalisés contre les groupes terroristes régionaux et internationaux.

Le bureau du porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également réitéré l'engagement de l'Éthiopie à résoudre pacifiquement les différends et à travailler avec le peuple somalien et la communauté internationale pour éviter les dangers pour la paix et la stabilité de la région.