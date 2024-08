Ile Maurice: Cynthia Griffin - «Que fait le pays pour attirer les talents de retour ?»

interview

Maurice peut offrir de nombreuses opportunités aux investisseurs américains dans des secteurs porteurs de croissance tels que l'énergie renouvelable, les soins de santé, les services financiers, et les technologies de l'information et de la communication. L'intérêt des investisseurs américains, ainsi que celui des Chambres de commerce d'Afrique du Sud et du Kenya, a été souligné à l'issue de deux jours de discussions lors d'un sommet d'affaires réunissant Maurice et les États-Unis, la semaine dernière. Malgré ces opportunités, l'exode des cerveaux demeure un défi majeur en Afrique.

En dépit de cette réalité, Cynthia Griffin, «Minister Counselor for Commercial Affairs» pour l'Afrique subsaharienne, observe un retour graduel des Africains dans leur pays après leurs études en Europe ou aux USA. Ce regain de confiance est dû aux efforts des différents gouvernements africains pour attirer ces talents. Cynthia Griffin estime également que Maurice doit explorer des moyens pour ramener ses propres talents afin de tirer pleinement parti des opportunités d'affaires qui pourraient émerger avec les États-Unis.

Quelles sont les principales opportunités actuelles pour les entreprises américaines à Maurice et comment peuvent-elles en tirer le meilleur parti ?

Notre délégation est composée de représentants des secteurs de la santé, de la cybersécurité, de l'énergie et des services financiers. Nous croyons que ces domaines offrent les plus grandes opportunités pour Maurice. C'est pourquoi nous avons concentré notre délégation sur ces secteurs spécifiques, car nous y voyons de grandes perspectives. L'objectif de la délégation est véritablement de renforcer les relations et de dynamiser les affaires dans ces domaines. Nous considérons cela comme une excellente plateforme et une opportunité pour les secteurs mentionnés. Les investisseurs américains sont enthousiastes à l'idée d'investir dans ces domaines et de trouver des partenaires d'affaires à Maurice pour les développer.

Comment la relation commerciale entre nos deux pays a-t-elle évolué ces dernières années et quelles sont les projections pour cette dynamique commerciale à l'avenir ?

Je pense que nous avons déjà réalisé quelques transactions commerciales, mais il reste encore beaucoup à faire. Maurice peut tirer profit des États-Unis, étant donné que les USA sont un grand marché d'exportation. Actuellement, les échanges commerciaux bilatéraux se chiffrent à seulement quelques millions de dollars. Il y a une volonté des deux côtés et nous voulons que les entreprises américaines sachent qu'il y a des opportunités à Maurice.

Nous avons eu de très bonnes réunions avec le gouvernement et nous avons discuté de la nécessité de faire connaître aux entreprises américaines les opportunités présentes à Maurice, telles que les projets d'infrastructure et la rénovation du port. Ce que nous pouvons faire, c'est montrer notre engagement à travers notre délégation, en découvrant les opportunités et l'expertise que les entreprises américaines peuvent apporter, et en cherchant des opportunités pour établir des liens et s'engager.

Que peut-on dire sur les mises à jour concernant les accords commerciaux récents ou à venir entre Maurice et les USA, et leur impact potentiel sur les opérations commerciales ?

Maurice fait déjà partie des accords commerciaux régionaux, ce qui est impressionnant et constitue un avantage pour l'île. Vous bénéficiez de l'Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) et nous nous attendons à la continuité de ce programme. L'administration Biden-Harris a clairement exprimé son soutien au renouvellement de l'AGOA, mais la décision finale revient à notre Congrès.

Quels sont les principaux défis auxquels les entreprises américaines sont confrontées lorsqu'elles entrent sur le marché mauricien ou y opèrent, et comment peuvent-elles les surmonter efficacement ?

Je sais que la Chambre américaine de commerce de Maurice (AmCham) a récemment réalisé une enquête approfondie pour évaluer les domaines où les entreprises américaines ou les multinationales ont principalement besoin de conseils ou d'assistance supplémentaires. La chambre a beaucoup travaillé et le gouvernement a exprimé son intérêt pour comprendre les défis et collaborer avec les entreprises pour surmonter ces défis. Je pense que le Doing Business Index et le Survey on Climate Business sont toujours utiles pour recueillir la voix de l'industrie et des entreprises mauriciennes, afin de comprendre ce qui peut être fait en plus, peut-être, du côté du gouvernement pour ouvrir des opportunités d'expansion des affaires ici et sur le continent.

Quelles sont les tendances actuelles en matière d'investissement direct étranger (IDE) à Maurice et comment les entreprises américaines se positionnent-elles pour bénéficier de ces tendances ?

En examinant les opportunités, les services financiers, la recherche en biotechnologie et les énergies renouvelables apparaissent comme des domaines prometteurs. Que faisons-nous en matière de cybersécurité pour protéger les infrastructures informatiques ? Quelles mesures sont prises pour protéger les infrastructures critiques ? Ces domaines offrent également des opportunités pour les entreprises américaines.

L'objectif est principalement de recueillir des informations, de découvrir de nouvelles opportunités, d'établir des relations et d'avoir un dialogue bilatéral pour identifier et exploiter les opportunités où les entreprises américaines pourraient être des partenaires précieux pour Maurice.

Bien que Maurice soit bien positionné à divers niveaux en Afrique, pensez-vous que notre manque de ressources nous empêche d'attirer autant d'investissements que d'autres pays africains ?

Regardez Singapour, un petit pays avec une petite population, mais tous les investissements qu'ils ont attirés. J'ai parlé avec certains membres de la communauté d'affaires qui expriment le désir de devenir la Suisse de l'Afrique. Il y a toujours des opportunités et il est crucial de faire connaître le nom de Maurice, en tenant compte de vos réalisations dans le tourisme et les infrastructures, et en mettant en valeur le magnifique océan Indien. Que peut faire Maurice de plus pour se faire connaître ? Lorsque je pense à Maurice, je pense aux services financiers et aux technologies médicales.

Que pourrait faire Maurice pour aller encore plus loin ? Il y a encore davantage d'opportunités et il est essentiel de rencontrer le secteur privé et d'autres gouvernements, et d'observer ce que font d'autres pays pour attirer les IDE. Ce n'est pas parce que vous êtes un petit pays que vous ne pouvez pas y parvenir. Vous pouvez devenir une plateforme non seulement pour l'Afrique, mais à l'échelle mondiale.

Croyez-vous que les investisseurs américains puissent trouver les ressources humaines nécessaires étant donné que nous faisons face à un problème d'exode des cerveaux ?

La question est de savoir comment ramener les talents. En voyageant à travers le continent, je vois de nombreuses personnes éduquées en Europe ou aux États-Unis revenir sur le continent. Que fait Maurice pour attirer les talents de retour ? Si le problème de l'exode des cerveaux persiste, comment attirer de nouveau ces personnes? J'observe des personnes d'ascendance africaine, des Africains, revenir sur le continent pour intégrer les gouvernements, le secteur privé et contribuer à la croissance de leurs communautés. C'est fascinant.