Sénégal: Une ONG exhorte les acteurs à ériger la question de la Falémé en 'priorité nationale'

Dakar — L'ONG "International Budget Partnership" (IBP) exhorte les autorités, les collectivités et les communautés à ériger la question de la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal, au rang de "priorité nationale", a indiqué son manager pays, Amadou Maleine Niang.

Dans une déclaration transmise à l'APS M. Niang a assuré de sa "volonté d'accompagner les acteurs en leur fournissant la bonne information à ce sujet".

"La Falémé est un scandale environnemental. C'est une urgence sur le plan écologique. C'est un réel problème du point de vue économique, humain et humanitaire. Nous appelons à l'engagement des autorités, des collectivités et des communautés, pour ériger cette question en priorité nationale", a-t-il alerté.

La délivrance de permis d'exploration et d'exploitation minière dans la zone de la Falémé est suspendue jusqu'au 30 juin 2027, a annoncé le ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines, invitant les populations riveraines à "dénoncer auprès des autorités administratives ou des Forces de défense et de sécurité tout individu" qui tenterait d"'enfreindre la présente mesure".

Dans un communiqué rendu public mardi, le ministère rappelle que le gouvernement du Sénégal a examiné et adopté en Conseil des ministres, le 19 juillet 2024, le projet de décret portant interdiction des activités minières et d'octroi de permis d'exploitation dans la zone" de la Falémé.

Selon le manager pays de l'ONG IBP, l'exploitation minière est "le principal problème qui est relevé par les communautés". "Cette exploitation a des conséquences néfastes", a-t-il déploré, évoquant la pollution engendrée et la destruction des activités pratiquées le long du cours d'eau.

Selon lui, si l'on "en parle", c'est parce qu"'il y eu des inondations" et "un décret pour interdire l'activité minière à 500 mètres des berges du fleuve". "Mais, la Falémé c'est plus que ça", a-t-il rappelé, avant d'appeler à "l'engagement des autorités, des collectivités et des communautés, pour ériger cette question en priorité nationale".

"Notre rôle sera de faciliter l'accès à l'information, d'informer juste et vrai sur cette question mais aussi d'aider les communautés à pouvoir s'organiser. Nous alertons sur cette question de prise en charge de la Falémé et nous continuerons à alerter", a ajouté M. Niang.

L'ONG IBP s'active notamment dans la lutte contre les inondations en mettant en oeuvre des initiatives de vulgarisation des bonnes pratiques sur les questions liées à l'hygiène, à l'eau et à l'assainissement au Sénégal.