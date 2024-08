Madagascar: Responsabilité sociétale - La fondation Axian change des vies

Le soutien de la fondation Axian aux personnes en situation de handicap depuis trois ans a beaucoup contribué à leur épanouissement et à leur autonomisation financière. Hier, elles ont pu bénéficier d'une aide financière et des couvertures.

Des aides sociales pour faciliter la vie des Personnes en situation de handicap (PSH). Depuis trois ans, le groupe Axian, à travers sa Fondation, s'est engagé en faveur de ces personnes vulnérables. Il se traduit par la distribution de soutien matériel et financier pour améliorer leur vie quotidienne. Handicapée, à bord de son fauteuil roulant, Jeanine Razafindrafara a vu sa vie changer grâce à la fondation Axian. « Je reçois une aide mensuelle de 60 000 ariary qui contribue beaucoup à la scolarisation de mon enfant et les dépenses essentielles dans notre quotidien. Les frais de scolarité ont toujours été le principal obstacle à son éducation, ce qui n'est plus le cas actuellement », témoigne-t-elle. Tahiana Nomenjanahary, un handicapé physique âgé de 18 ans, a dû mendier dans les rues pour subvenir à ses besoins. « Cette activité m'a permis de gagner 30 000 à 40 000 ariary par mois mais avec l'aide financière de la Fondation, j'ai pu ouvrir un petit commerce », se félicite-t-il.

Soutien

Pour renforcer son engagement en faveur de l'inclusion des PSH, la fondation Axian a organisé hier une rencontre collective au sein de Galaxy Andraharo. Une aide financière ainsi que des couvertures ont été distribuées à plus de 70 PSH durant cet évènement qui incarne l'engagement continu du groupe Axian envers une vision à long terme de justice sociale et d'inclusion. « Cet engagement que nous renouvelons chaque année est le reflet de notre vision d'une société où chacun, quelles que soient ses difficultés, mérite d'être soutenu et accompagné. Le groupe Axian croit fermement en l'importance de renforcer les liens sociaux et de promouvoir une inclusion véritable », selon Jessica Razakamanantsoa, Community Relations Manager du groupe Axian.