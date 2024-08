Madagascar: Concert de solidarité Up'Itiavana - Les artistes s'engagent

15 artistes placés sous la direction artistique de Hiary Rapanoelina monteront sur une même scène, érigée au parking du Kianja Barea Mahamasina pour chanter pour la bonne cause ce dimanche 01er septembre. Ils se sont ralliés pour exécuter Up'Itiavana, un concert de solidarité et de levée de fonds en faveur de l'association Association Madagascar Triso, une association de parents d'enfants porteurs de la Trisomie 21 à Madagascar et destinée aux parents et fratries de personnes porteurs de la Trisomie 21.

Ainsi, Ayam, Micky, Stéphanie, Farakely, Melky, Lilie et Inah, du côté de la gent féminine, et Bölo, Nate Tex, Nini, Poon, et Luk, chez les artistes masculins, interpréteront des chansons qui ont été sélectionnées suivant un fil conducteur développé autour du thème de l'amour, de la solidarité, du respect dans la différence, de l'inclusion, mais également de la résilience face à l'adversité et surtout de l'espoir... Antso Bommartin et Bob Tobias, deux personnalités suivies par plusieurs centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux, seront également à l'affiche de ce spectacle original en plein air. Ils interpréteront 36 chansons en français et en malgache, tout en donnant vie à une histoire qui promet émotions et bonne humeur, durant les trois heures du spectacle. MbintsJmsh, un DJ bien connu du monde de la fête et de l'animation, viendra également apporter son talent pour épicer ce show à dimension humaine.

Tous les bénéfices récoltés de ce spectacle seront entièrement dédiés aux projets de l'association Mada Triso qui, en rappel, s'engage pleinement dans la prise en charge précoce de nouveaux nés, jusqu'à l'accompagnement des jeunes à la recherche d'emploi, pour leur permettre de s'épanouir pleinement, en les aidant à devenir le plus autonome possible. À travers ce concert de solidarité à qui le nom Up'Itiavana a été attribué, l'association et tous les artistes qui se sont engagés en soutien à cette cause, lancent un appel du coeur à tous, petits et grands, espérant ne pas lancer un appel dans le désert. Les billets sont en vente sur ticketplace.io et chez Super Music Analakely. La fête débutera à 15 heures ce dimanche.