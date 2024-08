Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Aout 2024

Niger : Justice et lois- L'ex-président Mohamed Bazoum entendu par les gendarmes

Au Niger, le président renversé Mohamed Bazoum a été entendu mercredi matin dans le cadre de l'enquête préliminaire dans sa résidence par un groupe de trois gendarmes, un commandant, un capitaine et un adjudant. Pour rappel, la Cour d'État avait levé son immunité pour pouvoir le juger pour haute trahison. C’est en présence de son avocat, le bâtonnier Moussa Coulibaly, que l’ex-président déchu Mohamed Bazoum a été entendu. Une première tentative des gendarmes venus seuls la veille pour l’interroger avait échoué. Mohamed Bazoum avait exigé la présence de sa défense. De sources proches de sa famille, l’audition a duré près de cinq heures. Le président Bazoum s’est bien défendu face aux nombreuses questions des enquêteurs, ajoute une autre source.(Source : fratmat.info)

Cote d’Ivoire : Drame- Trois jeunes de l’Église méthodiste meurent par noyade en marge d’un camp biblique

Trois jeunes dont l’âge est compris entre 19 et 22 ans, issus de l’Eglise méthodiste Côte d’Ivoire, ont trouvé la mort en marge d’un camp biblique à Soubré. C’est le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté qui donne l’information. Le département ministériel était représenté le mardi 27 août 2024 à la cérémonie d’accueil et de remise des dépouilles mortelles aux différentes familles endeuillées. Il est bon d’indiquer que le drame s’est produit le mardi 20 août 2024 alors que ces jeunes se baignaient dans le fleuve de la Nawa. ( Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Le Capitaine Ibrahim Traoré compte renforcer le dispositif sécuritaire au Centre-Nord

Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État, va renforcer le dispositif sécuritaire dans la région du Centre-Nord, afin de mieux protéger les populations contre la menace terroriste, a assuré le mercredi 28 août 2024 le ministre de la Défense, le général de brigade Kassoum Coulibaly, rapporte l’AIB qui cite la DCRP MCCAT. Une équipe gouvernementale s’est rendue le mercredi 28 août 2024 à Mané, dans la région du Centre-Nord, pour écouter les préoccupations et les défis auxquels font face quotidiennement les habitants. ( Source : Abi)

Mali : justice et lois -Bakary Togola, le «roi du coton», condamné à cinq ans de prison

Bakary Togola a été condamné ce mardi à cinq ans de prison ferme et à une amende de 10 millions de francs cfa. Le « roi du coton » devra aussi rembourser près de huit milliards de Fcfa. Lui et quatre de ses co-accusés ont été jugés coupables d'atteinte aux biens sociaux. Ils étaient poursuivis en appel pour une affaire de détournements de fonds. Lors de son premier procès en novembre 2021, l'ancien président de l'Assemblée permanente des chambres d’agriculture et de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali avait été acquitté. Cette fois, Bakary Togola, qui était poursuivi pour l'évaporation de plus de neuf milliards de FCFA au préjudice de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton, a été jugé coupable par la cour d'assises de Bamako. L'affaire dite des « ristournes des cotonculteurs » remonte à une période s'étalant entre 2013 et 2019. (Source : Rfi)

Rca : Intervention américaine en Afrique par l’intermédiaire de l’Ukraine- Des centrafricains s’opposent

Le 27 août 2024, en République centrafricaine (Rca) un groupe de jeunes à moto s'est rassemblé dans le centre de la capitale Bangui pour exprimer son désaccord et organiser une manifestation pacifique qui a été « brutalement interrompue par les gardes armés de l'ambassade des États-Unis », a rapporté le journal centrafricain, Info Ti Kodro. La principale revendication des manifestants était le soutien de l'Ukraine aux terroristes et la déstabilisation de la situation en Afrique et en République centrafricaine. Les personnes rassemblées ont décidé de se rendre à l'ambassade américaine, dont l'influence sur la politique ukrainienne est indéniable. D’après les manifestants centrafricains, il est évident que les actions de l'Ukraine en Afrique sont contrôlées par les États-Unis. (Source : abangui.com)

Sénégal : Transport aérien - L’Etat se presse au chevet de la compagnie nationale Air Sénégal

La situation actuelle de la compagnie nationale Air Sénégal interpelle les autorités sénégalaises. En effet, lors d'un séminaire sur le système de transport qui s'est tenu à Diamniadio, le 27 août, le ministre sénégalais en charge des Infrastructures, des Transports terrestres et Aériens, Malick Ndiaye, a abordé la question. Pour lui, il est hors de question de déclarer faillite et de créer une nouvelle compagnie. " Nous allons tout faire pour sauver Air Sénégal et redynamiser la compagnie afin de développer ce qu'on appelle la stratégie du holding. Air Sénégal est une compagnie qui doit porter un hub aérien, et non un aéroport ", a-t-il souligné. Pour lui, il s'agit d'une situation de crise exacerbée actuellement par d'énormes difficultés. (Source : adakar.com)

Togo : Lutte contre la fraude et la contrefaçon - Une application de marquage de produits, pour traquer les fraudeurs

L’Office togolais des recettes (Otr) a officiellement lancé, mardi 27 août 2024 à Lomé, une nouvelle application mobile destinée à lutter contre les contrefaçons et à renforcer la sécurité des consommateurs. Baptisée Appli SAM, pour Solution Automatisée de Marquage, cette application permet aux utilisateurs de vérifier la légitimité et la qualité des produits qu’ils achètent, notamment les tabacs, boissons alcoolisées, non alcoolisées, et eaux minérales. Téléchargeable sur Play Store, SAM offre aux consommateurs la possibilité de scanner les produits à l’aide de leur smartphone Android. L’application analyse ensuite les informations marquées sur le produit et indique instantanément s’il est authentique ou contrefait. En cas de résultat négatif, les utilisateurs ont également la possibilité de signaler le produit aux autorités compétentes. (Source : alome.com)

Bénin : Fin des vacances gouvernementales - Patrice Talon déjà à Cotonou

Après plusieurs jours d’absence du territoire national pour cause de vacances gouvernementales, le président de la république, Patrice Talon est depuis hier à Cotonou. Annoncé en France depuis le vendredi 2 août 2024 pour ses congés, le président Patrice Talon est rentré depuis le mardi 27 août au bercail après plusieurs jours loin des dossiers de la République. L’information émane du quotidien Le Grand Mono. Certains de ses ministres sont également de retour au pays, d’après nos sources. Les membres du gouvernement reprendront officiellement leurs fonctions le lundi 02 septembre 2024. La prochaine séance du conseil des ministres est prévue pour le mercredi 04 septembre 2024. (Source : cotonou.com)