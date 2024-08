Algérie: Jeux Paralympiques-2024 - Le para-athlétisme algérien vise un maximum de podiums

Paris — Le para-athlétisme algérien, représenté par 20 athlètes dont 7 filles aux 17ès Jeux Paralympiques de Paris (28 août-8 septembre), ambitionne d'étoffer son palmarès et confirmer son statut de porte-drapeau du handisport algérien.

A Paris, l'objectif de cette discipline est d'obtenir un maximum de podiums, comme à son habitude, avec le souhait "d'améliorer la performance réalisée à Tokyo-2020", ou trois athlètes avaient brillé en décrochant l'or. Les lanceuses Safia Djelal (poids/F57), et Asmahane Boudjadar (poids/F33) et la découverte des jeux, Athmani Skander Djamil (400m), qui avait décroché également l'argent au 100m.

Depuis l'épopée du défunt Mohamed Allek (auteur de cinq titres paralympiques: 100m, 200m et 400m et une bronze), plusieurs athlètes algériens ont pris la relève de fort belle manière, à l'image des lanceurs Bettina, Medjmedj Nadia, Nassima Saifi, du sprinteur Samir Nouioua et du demi-fondiste Abdellatif Baka.

Seule discipline en Algérie à avoir été sacrée dans ses huit participations de suite aux JP (Atlanta 96, Sydney 2000, Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2020), le para-athlétisme jouit, en outre, du statut de la discipline la plus titrée aux JP avec 75 médailles (23 or, 22 argent et 30 bronze), suivi du judo avec 4 médailles d'or décrochées par Nine Messaoud, Sid Ali Lamri, Mouloud Nora et Chérine, et deux de bronze de Zoubida Bouazoug et Chérine.

Lors de la 17e édition des JP, la mission des coéquipiers de Skander est d'être à la hauteur des ambitions du para-athlétisme algérien, toujours avide de meilleurs résultats. Pour ce faire, la sérénité et l'optimisme sont de rigueur chez les 20 athlètes dont certains vont découvrir les jeux pour la première fois, à l'image de Benallou Bakhta (javelot), Missouni Abdelhak (Club) et Fakhr Eddine Thelaidjia (sprinteur).

Sous la houlette de treize entraîneurs et un staff technique expérimenté, la sélection algérienne a effectué une bonne préparation, concoctée par la direction technique nationale. Avant de rallier Paris, les athlètes algériens ont peaufiné leur préparation à Alger et à l'étranger, avec une série de regroupements.

Au vu des résultats obtenus lors des dernier Mondial à Kobé au Japon et du ranking des athlètes, les techniciens n'ont pas hésité à pronostiquer "une performance honorable", à Paris. Un succès des athlètes comme Athmani Skander Djamil, Safia Djelal, Nassima Saifi, à titre d'exemple, constituera une motivation supplémentaire pour les autres, notamment ceux qui découvrent les jeux, un rendez-vous d'une autre dimension.