Algérie: AAPI - Vers la création de plus de 220.000 emplois directs à travers des projets d'investissement inscrits

Constantine — Plus de 220.000 emplois directs seront générés par les projets d'investissement inscrits à travers le pays, a affirmé mercredi à Constantine le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache.

Présidant un séminaire régional sur l'investissement organisé conjointement par l'AAPI et la wilaya de Constantine en présence des walis de Skikda, Mila, Jijel et Oum El-Bouaghi et des porteurs de projets de ces wilayas, M. Rekkache a précisé que "ces emplois devront être générés par 8.950 projets d'investissement inscrits durant la période de novembre 2022 au 22 août courant ".

Le montant global déclarés de ces investissements atteint 3.997 milliards DA, a ajouté le même cadre en précisant que ces projets n'incluent pas les grands projets objet d'accords particuliers dont celui de l'hôpital algéro-qatari-allemand, celui de partenariat avec le groupe italien BF ainsi que les centaines de projets soumis pour inscription à l'AAPI.

Tous les indicateurs portent à l'optimisme concernant la concrétisation de l'objectif tracé par les pouvoirs publics d'édification d'un nouveau modèle économique, l'accélération et l'accroissement du volume du produit intérieur brut et la création de 450.000 emplois directs à moyen terme, a-t-il indiqué.

Concernant les investissements étrangers, le directeur général de l'AAPI a fait état de l'inscription effective de 165 projets d'investissement dont 61 investissements étrangers directs et 104 en partenariat avec des opérateurs locaux.

Evoquant la gestion du dossier du foncier économique, le même responsable a indiqué que depuis la mise en service de la plateforme numérique, il a été procédé à l'annonce de 546 assiettes foncières économiques dans 44 wilayas suivies de l'attribution de 361 arrêtés de concession temporaire dont 129 rendus définitifs.

La majorité des investisseurs bénéficiaires de ces concessions ont entamé leurs activités, a-t-il précisé affirmant que des mises en demeure ont été adressées aux autres pour confirmer la validité de leurs déclarations faute de quoi ils encourent l'annulation.

L'occasion a donné lieu la projection d'une vidéo sur " Constantine, pôle économique prometteur avec des opportunités multiples d'investissement " et à la tenue d'une table ronde avec des communications d'experts et des débats avec les opérateurs économiques sur les mécanismes d'application des lois sur l'investissement et le foncier via la plateforme numérique de l'investisseur.