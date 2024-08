Algérie: Présidentielle - Recours massif aux réseaux sociaux au titre de la campagne électorale

Alger — Les directions de campagne des candidats à la Présidentielle du 7 septembre utilisent massivement les réseaux sociaux pour atteindre un maximum de citoyens, au regard des avantages que ces plateformes offrent en termes de rapidité de diffusion et d'interactivité, sans pour autant négliger les médias traditionnels, la combinaison des deux étant le moyen le plus efficace pour toucher les électeurs.

Dans une déclaration à l'APS, le professeur en sciences de l'information et de la communication, M. Laïd Zeghlami, a fait observer que, selon les dernières statistiques, les réseaux sociaux comptent environ 25 millions d'utilisateurs algériens, un chiffre important qui a amené les directeurs de campagne des candidats à intégrer ces plateformes dans leur stratégie de communication, en ce qu'elles permettent d'atteindre rapidement de larges pans de la société, notamment les jeunes, qui représentent plus de 70% de la population, ajoutant que l'interactivité qu'elles offrent était un atout non négligeable par rapport aux médias traditionnels.

A ce propos, M. Samir Aggoune, coordinateur de la communication à la direction de campagne du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné que tous les médias, qu'ils soient traditionnels (télévision, radio et presse écrite) ou électroniques (réseaux sociaux), sont importants pour faire connaître et diffuser le programme électoral.

%

Si les deux sont complémentaires, les réseaux sociaux ont l'avantage de permettre d'atteindre une plus forte audience, a-t-il dit, ajoutant que "l'intégration des réseaux sociaux dans la stratégie de campagne de notre candidat vise à permettre aux citoyens, qui sont au cœur de son projet, d'avoir une vision exhaustive de son programme électoral prometteur".

Dans cette optique, "le programme électoral a été diffusé sur les différentes plateformes de réseaux sociaux et sur le site officiel de la direction de campagne", a poursuivi M. Aggoune, indiquant que des équipes dédiées assuraient la diffusion de différents contenus (interventions, meetings, activités de proximité, etc.) sur ces plateformes en tenant compte de leurs spécificités.

En effet, explique-t-il, la matière publiée sur ces plateformes est différente de celle publiée dans les médias traditionnels, que ce soit en termes de contenu-même ou de sémiologie de l'image.

L'un des principaux avantages des réseaux sociaux, selon lui, c'est leur interactivité, qui permet d'avoir une idée précise des attentes et des préoccupations des citoyens, conformément à la vision prônée par le candidat M. Abdelmadjid Tebboune depuis son premier mandat présidentiel.

Cela étant, le candidat Abdelmadjid Tebboune a choisi de miser sur la complémentarité entre médias traditionnels et plateformes de réseaux sociaux pour une campagne efficace et une élection présidentielle réussie, a-t-il affirmé.

De son côté, M. Ahmed Sadouk, directeur de campagne du candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, a soutenu que l'utilisation des réseaux sociaux était "très importante" dans la campagne électorale pour atteindre un maximum d'électeurs.

Il a en outre fait savoir qu'un site électronique avait été conçu pour le candidat, contenant toutes les informations relatives à son programme et à la campagne électorale en général, précisant que ce site permettait aux citoyens de poser leurs questions au candidat et d'obtenir des réponses instantanées à l'aide de la technologie ChatGPT.

De son côté, Walid Zanabi, directeur de campagne adjoint du candidat du Front des forces socialistes, M. Youcef Aouchiche, a affirmé que la direction de campagne "attache une importance capitale à la communication, au vu de son rôle dans le façonnement de l'opinion publique et dans l'influence des choix, notamment politiques". "C'est pour cette raison qu'un pôle dédié à la communication a été créé avec un département consacré à la communication numérique", a-t-il expliqué.

Ce pôle "diffuse le programme électoral du candidat du FFS via tous les supports de communication, notamment les nouvelles technologies, sans pour autant renoncer aux supports traditionnels", a-t-il précisé, soulignant que la direction de campagne utilisait les réseaux sociaux et le site web du candidat pour communiquer sur tous ses meetings et activités et pour répondre aux préoccupations des citoyens, au vu de la rapidité de diffusion de contenus que ces plateformes permettent.