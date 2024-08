Sénégal: L'académie de Louga lance ses vacances citoyennes

Louga — L'inspectrice d'académie de Louga, Penda Ba Wone, a procédé mercredi au lancement, dans la région de Louga, des Vacances citoyennes, un programme national placé sous l'égide du ministère de l'Education nationale et destiné à réhabiliter des infrastructures scolaires et promouvoir l'implication des élèves dans l'entretien de leurs écoles.

"Ces vacances citoyennes, axées sur la réhabilitation des infrastructures scolaires, l'investissement humain, et l'aménagement des espaces verts, visent à transformer non seulement les écoles, mais aussi à avoir un impact durable sur les communautés, contribuant ainsi à un environnement plus propre et plus sain pour tous", a déclaré Mme Wone à l'école Marbath de Louga.

Penda Bâ Wone s'adressait à des journalistes lors de la cérémonie de lancement officielle des vacances citoyennes de l'inspection d'académie de Louga

Elle a souligné que "les activités incluent notamment la réfection des tables-bancs, la plantation d'arbres, et la création de jardins dans les écoles".

Selon elle, "l'ensemble des inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation et de la formation ont été mobilisés, sur instruction du ministre de l'Education nationale, pour mettre en oeuvre ces actions à travers tout le pays".

Elle a insisté sur le fait que "l'initiative fait écho aux vacances agricoles organisées par les ministères de la Jeunesse et de l'Agriculture, visant à encourager la souveraineté alimentaire et à reconnecter les jeunes aux métiers agricoles".

%

"Le Sénégal fait face à un défi de souveraineté alimentaire, et il est crucial que nos jeunes redécouvrent et s'investissent dans ces métiers", a expliqué Penda Bâ Wone.

Elle a souligné qu"'un plan d'action a été élaboré au niveau académique et partagé avec les directeurs d'écoles, incluant des objectifs précis pour chaque établissement, des écoles élémentaires aux lycées".

"Les activités démarreront dès cet été et se poursuivront tout au long de l'année scolaire, avec une évaluation régulière pour s'assurer de leur pérennité", a-t-elle précisé.

Elle a également souligné "l'importance de l'implication communautaire", appelant "les parents à soutenir ces initiatives pour améliorer l'image des établissements scolaires et inculquer aux élèves une culture de l'entretien et de l'hygiène".

"Il est essentiel que nos écoles deviennent des lieux attrayants et bien entretenus, et que cela devienne une habitude pour nos élèves", a-t-elle insisté.

Elle a rappelé que "le programme vise à transformer non seulement les écoles, mais aussi à avoir un impact durable sur les communautés, contribuant ainsi à un environnement plus propre et plus sain pour tous".