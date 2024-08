Angola: Le marché des capitaux assure le financement des petites entreprises

Luanda — Le marché des capitaux comporte des modèles innovants pour financer des projets à long terme qui conviennent, en particulier pour les micro et petites entreprises (PME), assumant le plus grand risque face aux banques commerciales, selon le secrétaire d'État à l'Industrie, Carlos Rodrigues.

Dans ce scénario, le secrétaire d'État a dit que le financement de projets de ces entreprises devrait nécessairement se faire sur le marché des capitaux, car c'est le marché le plus flexible pour financer les micros et petites entreprises.

Pour Carlos Rodrigues, le marché des capitaux peut ouvrir des voies de canalisation de ressources aux activités des MPE, par l'admission de la cotation du segment de la Bourse de la Dette et des Valeurs d'Angola (BODIVA) et de l'émission du Papier Commercial des Fonds de Capital à Risque et de titularisation.

Cependant, la source a averti les entrepreneurs et les gestionnaires des MPE d'être conscients que le marché des capitaux était exigeant dans la mise en oeuvre de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise, avec une organisation interne robuste et transparente dans la conduite des affaires.

"Les entrepreneurs et les gestionnaires devront abandonner la gestion typique des entreprises familiales, car ils doivent rendre compte aux partenaires financiers de leurs affaires", a-t-il ajouté.

À son tour, la directrice du bureau de développement de la Commission des marchés de capitaux (CMC), Jucelina Paquete, a annoncé que le programme émergent de préparation et orientation des MPE seraient financées par cette voie, ayant déjà identifié 10 entreprises sur un univers de 134 candidatures.

Elle a indiqué qu'il y avait des entreprises liées au secteur des transports, du commerce, de l'industrie manufacturière, des télécommunications et prestation de service, dont environ neuf entreprises basées à Luanda et une dans la province de Namibe.

À l'occasion, le représentant de la BODIVA, Nivaldo Matias, a appelé les petites entreprises à opter pour une gestion plus formelle, comme la présentation des résultats, la composante de gouvernance et les responsabilités des organes sociaux.

Pour Rosa Carvalho, une des participantes et entrepreneures, le séminaire est une initiative de grande importance, car il aide à clarifier les mécanismes pour avoir accès aux différents produits financiers. Le séminaire sur la littératie financière et le marché des capitaux, organisé par l'INAPEM, a compté sur la participation de 50 entrepreneurs et gestionnaires des MPE.