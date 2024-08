Madagascar: FEM - Le PDG Carlos Manuel Rodriguez chez la ministre de l'Économie et des Finances

La délégation du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) continue sa mission en terre malgache.

Après avoir rencontré avant-hier, le président de la République Andry Rajoelina, et participé à l'ouverture du dialogue national sur le FEM qui s'est déroulé, rappelons-le au Novotel, le PDG Carlos Manuel Rodriguez a rendu visite, hier à la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison. Une occasion de discuter des moyens à mettre en oeuvre pour plus d'efficacité dans les relations entre Madagascar et le FEM.

On rappelle que les 30 années de collaboration avec le FEM ont permis à Madagascar de bénéficier de 200 millions de dollars de financement pour la mise en place de différents outils juridiques et stratégiques relatifs à la question environnementale. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andonirina Fontaine a également assisté à cette rencontre.