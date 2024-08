Madagascar: Conférence - Le secteur minier, un levier de développement

Encore et toujours. Le secteur minier continue d'animer les débats à Madagascar, un pays dont le potentiel minier demeure encore très insuffisamment exploité.

C'était encore le cas à Toliara le 24 août dernier où des étudiants ont eu le privilège d'assister à une conférence animée par Carl Andriamparany, Secrétaire exécutif de la Chambre des Mines de Madagascar.

Meilleure exploitation

Axée sur la gouvernance du secteur minier, la rencontre a permis à l'assistance composée essentiellement d'experts miniers et de jeunes étudiants issus de l'Université de Toliara de se familiariser avec les aspects stratégiques des exploitations minières, notamment sur les impacts et les retombées positives pour le pays. Les échanges effectués durant la conférence ont abouti à la conclusion selon laquelle, le développement de Madagascar passera obligatoirement par une meilleure exploitation des ressources naturelles, plus particulièrement les richesses minières abondantes dans de nombreuses régions du pays dont l'Atsimo-Andrefana en général et Toliara en particulier.

« Au lieu de laisser ces richesses minières inexploitées, le pays a la possibilité de faire du secteur minier un véritable levier du développement économique », ont reconnu pratiquement à l'unanimité, les intervenants et les participants à cette conférence-débat. Les participants se sont d'ailleurs réjoui du fait que les autorités nationales affichent cette volonté d'opter pour une exploitation maximum des ressources minières en adoptant en 2023, le décret d'application du code minier.

Grand pays minier

On rappelle que ce décret d'application était très attendu par les opérateurs du secteur minier en raison notamment du fait que son entrée en vigueur a notamment permis de reprendre à nouveau l'octroi de permis miniers et de pouvoir ainsi attirer les nouveaux investisseurs. Sur ce point d'ailleurs, les conférenciers ont reconnu et suggéré que le gouvernement prenne les dispositions qui s'imposent pour faire la promotion internationale de Madagascar comme étant un grand pays minier. En misant notamment sur les ressources minières nécessaires à la transition énergétique comme le graphite, le nickel et le cobalt. Des secteurs réservés aux grandes mines qui sont appelées à contribuer au développement économique.

En effet, les grandes mines représentent plus de 40 % des recettes d'exportation, ce qui leur donne une place importante dans l'économie. Elles paient des impôts, et constituent d'importantes ressources de devises au pays. Elles participent également aux achats locaux en biens et services et créent ainsi des emplois induits. Un intervenant a pris l'exemple d'Ambatovy qui, en 2022, a réalisé plus de 340 millions de dollars d'achats auprès de fournisseurs et de prestataires de services locaux. Sans compter les retombées macroéconomiques issues des activités relatives à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Ce sont en effet des activités sociales de proximité impliquant les autorités locales, la population et les promoteurs de projets. D'ailleurs le nouveau code minier rend obligatoire la mise en oeuvre de la RSE. Il en est de même pour les projets obligatoires de préservation de l'environnement.

Base Toliara

S'exprimant sur ce sujet, Sitraka Ambininarivo, étudiante de l'Université de Toliara, a expliqué que l'exploitation des ressources minières a un impact positif sur la population : « Le secteur minier peut développer Madagascar comme c'est le cas dans d'autres pays qui ont su exploiter leurs ressources », a expliqué l'étudiante. Comme il fallait s'y attendre, le cas de Base Toliara a été évoqué durant cette conférence.

Pour Carl Andriamparany, « Base Toliara est un des projets qui doivent ouvrir car sa reprise contribuera au développement. Ce d'autant plus que les dispositions minières en vigueur peuvent permettent à toutes les parties prenantes d'en tirer profit ». Une conclusion partagée par les étudiants qui, après cette conférence, sont convaincus de la nécessité de rouvrir enfin le projet minier Base Toliara.