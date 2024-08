Madagascar: Région Atsimo-Andrefana - Un parc agro-industriel et un guichet unique agricole en vue

Le Projet de Zone de Transformation Agro-industrielle dans la région du Sud-Ouest de Madagascar (PTASO) continue de progresser pour promouvoir l'industrie agro-alimentaire avec les infrastructures nécessaires.

Réduire les importations de produits agro-alimentaires transformés, améliorer la sécurité sanitaire des aliments à Madagascar, et renforcer les compétences des agriculteurs entrepreneurs. Tels sont les objectifs du projet PATSO mis en oeuvre dans la région du sud-ouest de la Grande-île. D'après ses promoteurs, ce projet est actuellement à l'étape de mise en place d'éléments opérationnels, notamment la création du Parc Agro-industriel (PAI) et du Guichet Unique Agricole (GUA) dans sa zone d'intervention.

Ces initiatives sont mises en oeuvre en collaboration avec les autorités publiques. Mardi dernier, un protocole d'accord a été signé à Ambohidahy, entre le ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE), qui sont partenaires dans la mise en place du parc agro-industriel (pour le MIC) et du guichet unique agricole (pour le MINAE).

Attractivité

D'après les informations, les rôles des deux parties sont clairement définis. Le secrétaire général du MIC, Vahinisoa SehenoRanoelimanana Rasamoely, a déclaré que son pays est chargé de superviser la transformation des produits locaux afin de stimuler l'économie de la région du sud-ouest, en valorisant les produits de base.

De son côté, le MINAE fournira un soutien technique et facilitera l'équipement des agriculteurs tout en renforçant les compétences de production pour augmenter la disponibilité des matières premières à transformer, a expliqué le secrétaire général du MINAE, Fanja Raharinomena. Certes, l'existence du PAI et du GUA représente une étape clé pour attirer les investisseurs locaux et surtout pour soutenir les agriculteurs.