Madagascar: Électricité - Un décret en vue pour la régulation et le contrôle des prix

Un atelier de concertation se déroule actuellement au Radisson Blu à Ambodivona, réunissant différents acteurs opérant dans le secteur de l'électricité à Madagascar.

Cet atelier de cinq jours a débuté le 26 août dernier et vise à élaborer un décret pour réguler et contrôler le prix de l'électricité à Madagascar. Soutenu par la Banque mondiale en partenariat avec « Cabinet MacroConsulting » et « Cabinet Gide Loyrette Nouel », l'événement réunit des techniciens du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) ainsi que des représentants des entités affiliées, telles que l'Office de Régulation de l'Électricité (ORE), la Jirama, et l'Agence de Développement de l'Électrification Rurale (ADER). Lors de la première journée, les discussions se sont concentrées sur l'introduction des principes et concepts économiques nécessaires pour fixer le prix de l'électricité.

Transparence

D'après les organisateurs, le principal objectif de cet atelier est de développer un cadre législatif et réglementaire qui garantira une tarification juste et transparente de l'électricité, dans l'intérêt des consommateurs malgaches. Le secteur de l'énergie étant un pilier crucial pour le développement économique de la Grande île, la régulation des prix de l'électricité est essentielle pour répondre à la demande croissante tout en favorisant l'utilisation des énergies renouvelables.

Le recours aux énergies renouvelables est perçu comme une solution viable face à l'augmentation mondiale de la demande énergétique. C'est dans ce contexte que le secrétaire général du MEH, Thierry Andriantsoa, a ouvert cet atelier, en soulignant l'importance de mettre en place des structures de régulation robustes pour améliorer ce secteur clé.