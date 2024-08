Angola: Construction de l'autoroute Soyo/Santa Clara en phase d'étude

Luanda — La construction de l'autoroute Soyo/Santa Clara, d'une longueur de 1.400 kilomètres, est en phase d'études et qu'il faudrait élaborer des projets nécessaires pour soutenir le lancement de l'appel d'offres public, sous forme de Partenariat public-privé (PPP).

Conformément à l'ordonnance présidentielle n° 198/24 du 26 août, le Président de la République, João Lourenço, autorise le ministère des Travaux publics, de l'Urbanisme et d'Habitat à conclure un protocole d'accord avec l'entreprise China Road and Bridge Corporation, pour la construction de la première autoroute qui reliera le sud et le nord de l'Angola aux pays voisins, comme la Namibie et la Zambie.

Le document délègue au ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat la compétence pour accomplir tous les actes de décision et d'approbation tutélaire, y compris la conclusion et la signature du mémorandum, avec la possibilité de soubdéléguer ces fonctions.

Cette autorisation intervient deux mois après que le directeur des Travaux publics, Carlos dos Santos, ait rencontré le groupe entrepreneurial China Road and Bridge Corporation (CRBC), en juin dernier, à Macao. Cette rencontre avait pour but de parvenir à un accord sur les principes de discussions formelles et la signature d'un protocole d'intentions entre les parties, en vue d'obtenir des investissements et des projets pour la construction de l'autoroute.

Avec un réseau routier de 79 300 kilomètres, dont 27 600 routes nationales, l'Angola compte plus de 11 400 kilomètres asphaltés, ce qui représente environ 41,3% de la longueur totale du réseau routier national. En termes de routes municipales, le pays compte 51 700 km, et actuellement plus de 15 100 km sont bitumés, ce qui représente environ 29 % de la longueur totale.