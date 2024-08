Tunisie: Le chef du gouvernement reçoit le premier ministre irakien

Tunis — Les mécanismes de mise en oeuvre des conclusions formulées par la Commission mixte tuniso-irakienne, tenue en mai 2024 à Bagdad, ainsi que l'échange de points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales, étaient au centre de la rencontre qui a réuni, mercredi au Palais du gouvernement de la Kasbah, le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, et le Premier ministre irakien, Mohammed Shia al-Sudani, en visite officielle en Tunisie, à la tête d'une délégation de haut niveau.

Dans une déclaration accordée aux médias à l'issue de la rencontre, le Premier ministre irakien, Mohammed Shia al-Sudani, a souligné la volonté des deux parties de travailler conjointement pour renforcer les relations bilatérales dans divers domaines.

Il a ajouté que l'Irak dispose d'opportunités d'investissement importantes dans de nombreux secteurs, en plus d'un secteur privé désireux d'investir en Tunisie et de profiter des opportunités disponibles. Selon lui, les investissements mutuels et le renforcement des échanges commerciaux pourraient être un prélude à la réalisation de l'intégration économique souhaitée entre les deux pays frères.

Le Premier ministre irakien a salué la décision d'exempter les citoyens irakiens d'un visa d'entrée aux territoires tunisiens, ce qui permettra de faciliter les déplacements touristiques et d'affaires.

Sur le plan international, le haut responsable irakien a rappelé la symétrie des positions des deux pays qui condamnent l'agression sioniste contre la bande de Gaza et les territoires palestiniens. La communauté internationale fait face à une épreuve, morale, juridique et de légitimité à l'égard de ce qui se passe dans la région, en raison de l'échec flagrant dans la mise à fin à une guerre qui s'étend et menace de déclencher un conflit généralisé au Moyen-Orient», a-t-il prévenu.

Pour sa part, le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a affirmé que les deux parties avaient débattu des différents domaines et perspectives de coopération prometteuses entre les deux pays, ainsi que de plusieurs dossiers d'intérêt commun. Il a également souligné la convergence des points de vue entre les deux pays sur diverses questions régionales et internationales.

Maddouri a ajouté que la réunion d'aujourd'hui avait pour but d'évaluer ce qui a été accompli après la tenue de la Commission mixte tuniso-irakien à Bagdad et d'établir des mécanismes et des procédures pour le suivi de ses conclusions.

Il a estimé que la République d'Irak, pays frère, a réalisé un essor économique et a retrouvé son dynamisme, soulignant l'importance de ce pays dans la région en tant qu'acteur principal dans la réalisation de l'intégration économique souhaitée entre les deux pays et dans la région arabe.

Il a également salué la volonté commune entre les deux pays de renforcer davantage la coopération dans de nombreux projets économiques et sociaux, notant qu'il a été convenu d'intensifier le travail des différentes commissions mixtes par le biais des canaux diplomatiques et consulaires des deux pays pour que la Tunisie devienne un acteur principal dans la réalisation de la reprise économique de l'Irak.

Maddouri a souligné l'importance d'un environnement d'investissement attractif pour les deux pays, qui pourrait prospérer dans le cadre d'un partenariat réel et diversifié, soit-il bilatéral, trilatéral ou multilatéral, formulant l'espoir que les projets de coopération entre les deux pays s'amorcent dans les meilleurs délais.

Il est à noter que la 17ème session de la Commission mixte tuniso-irakienne s'est tenue le 12 mai 2024 à Bagdad et a abouti à la signature de 18 accords, protocoles d'accord et programmes exécutifs dans les domaines de la coopération sécuritaire, de la protection civile, de la santé, de la formation professionnelle, de l'artisanat, de l'éducation, de la jeunesse et du sport, outre la signature de mémorandums d'entente entre les secteurs privés des deux pays.