Algérie: Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune envisage de poursuivre son soutien aux agriculteurs

Tlemcen — Le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi, a souligné mercredi à Tlemcen, que le candidat indépendant à la prochaine élection présidentielle, M. Abdelmadjid Tebboune, envisage de poursuivre son soutien aux agriculteurs, en cas de son élection pour un deuxième mandat présidentiel.

Animant un meeting populaire à la maison de la culture "Abdelkader Alloula" de Tlemcen, dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre prochain, M. Yahi a indiqué que "M. Abdelmadjid Tebboune veut booster le développement et a donné la priorité aux agriculteurs et les a accompagnés, notamment dans les wilayas du Sud, car il mise sur ces wilayas pour réaliser l'autosuffisance dans le domaine des produits agricoles".

Il a soutenu que le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a "réalisé des acquis dans le domaine social et veut faire de l'investissement un moyen prioritaire pour réaliser la sécurité hydrique, sanitaire et technologique" et oeuvre également à "lutter contre la corruption et la bureaucratie, à la généralisation de la numérisation dans tous les secteurs, et à l'orientation des diplômés universitaires vers des secteurs stratégiques".

M. Yahi a rappelé que le programme du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, vise à "rendre l'Algérie forte et économiquement développée", et le vote en sa faveur, le 7 septembre prochain, permettra ainsi "la poursuite du processus d'édification et de réalisation d'une économie solide".

M. Yahi animera un meeting populaire similaire, mercredi soir, à la bibliothèque principale "Malek Bennabbi" de Aïn Temouchent.