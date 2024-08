Afrique: 1re édition Africa Prod Fest - Des artistes invités à l'événement

Les organisateurs d'Africa Prod Fest convient les professionnels et les passionnés dans différents domaines, beatmaker, compositeur(trice), ingénieur/e du son, DJ, compositeur/trice de musique à l'image, Topliners à participer au premier festival de formation aux métiers des sons et de la production musicale en Afrique (Africa Prod Fest) qui se tiendra du 18 au 24 novembre 2024 à Kribi au Cameroun.

Les candidatures sont attendues jusqu'au 9 septembre. La sélection se fera en fonction de la pertinence de réponses et la qualité de travail des candidats et candidates. Les participants bénéficieront d'une formation aux métiers des sons et de la production musicale, aux ateliers et sessions, au réseautage, à la visibilité et à la connaissance de leur travail et leurs projets à un public large et à des acteurs majeurs de l'industrie musicale.

Les candidats doivent être des créateurs de rythmes et de beats innovants, des artistes composant des morceaux pour divers genres musicaux, des spécialistes du mixage, du mastering et de la qualité sonore, des performeurs maîtrisant l'art du mélange et de la présentation musicale, des créateurs de musique pour le cinéma, la télévision et les médias numériques et des auteurs de mélodies et de paroles pour des morceaux musicaux.