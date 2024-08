Maroc: Amman - M. Bensaid tient des réunions avec plusieurs de ses homologues arabes et le Secrétaire général de la Ligue arabe

Amman — Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a tenu, mercredi à Amman, des réunions avec plusieurs de ses homologues arabes, ainsi qu'avec le Secrétaire général de la Ligue arabe, en marge de sa participation à la session extraordinaire du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports.

Ainsi, M. Bensaid a rencontré le ministre bahreïni de la Jeunesse, le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, le ministre libyen de la Jeunesse, le ministre palestinien de la Jeunesse et des Sports, le ministre jordanien de la Jeunesse et le ministre de la Jeunesse des Émirats arabes unis.

Ces réunions ont été notamment axées sur le renforcement des relations bilatérales et la coopération conjointe ainsi que sur les moyens permettant de mieux servir la jeunesse dans le monde arabe.

A cette occasion, M. Bensaid a présenté à ses homologues arabes les projets entrepris par le Maroc au service des questions de jeunesse, notamment le "Pass jeunes", le programme "Motatawi3" (volontaire), le Prix du Maroc de la Jeunesse, outre les projets de renforcement des infrastructures destinées aux jeunes.

Le ministre a également discuté avec ses homologues arabes de la situation que traverse la région et des derniers développements et leur l'impact sur les jeunes et leur avenir, insistant sur l'importance de la coordination au sein des instances régionales et internationales pour mieux servir les questions de jeunesse.

Dans le même contexte, M. Bensaid a rencontré le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Ghei, qui dirige la délégation de la Ligue arabe lors de la session extraordinaire du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports.