Sénégal: Apres avoir renégocie les clauses du contrat - L'ASER et AEE Power EPC signent un accord de partenariat

L'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER) et la société espagnole AEE Power EPC ont signé hier, mardi 27 août un accord de partenariat. Cela suite à la renégociation du contrat qui lie les deux structures.

Jean-Michel Sène, le nouveau Directeur Général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), a annoncé hier, mardi 27 août la renégociation d'un contrat d'électrification rurale d'une valeur de près de 100 milliards de francs CFA. Selon Jean Michel Sène, la renégociation du contrat de marché n°T029/24-DK pour l'électrification de 928 localités au Sénégal d'un coût global de 91 833 980 000 de francs CFA rentre dans la perspective de la rationalisation des dépenses publiques, du rééquilibrage des gains tirés des contrats entre l'Etat et les autres structures nationales comme internationales et de la politique d'équité sociale qui sont au coeur de la démarche de l'Etat du Sénégal depuis l'arrivée des nouvelles autorités.

«La feuille de route est claire : faire une revue générale de tous les contrats en cours afin d'y apporter toutes les corrections nécessaires, possibles dans les limites légales, tout en garantissant leur parfaite exécution sans aucune entrave ni d'ordre juridique ni d'ordre technique, suivant les principes de bonne gouvernance et de transparence : jub, jubal, jubanti », soutient-il.

Selon lui, dans le contrat dont la renégociation vient d'être actée, l'ASER avait largement de marge de manoeuvre pour une utilisation plus optimale du coût global du contrat, une meilleure répartition du budget en prenant en compte d'autres aspects et une répartition géographique plus égalitaires des villages à électrifier. Les renégociations qui se sont déroulées du 20 au 23 août 2024 ont abouti à plusieurs points d'accord.

Il s'agit d'une revue et correction de certains items du bordereau de prix pour augmenter le nombre de villages à électrifier qui passe à 1 740 villages dans 12 régions du Sénégal en lieu et place des 1 500 initialement prévus et le financement du transfert de compétences par la formation en alternance de jeunes élèves et étudiants de tous les corps de métier en rapport avec le projet (élèves ingénieurs et étudiants) au Sénégal, et l'intégration d'une unité de gestion de projet qui prendra en compte l'appui institutionnel des différentes parties prenantes du projet (ASER, SENELEC, et Ministères de tutelle).

Il s'agit aussi de l'intégration de l'électrification de l'Île de Carabane ; de 50% de contenu local, plafond maximum autorisé par l'OCDE, dans le cadre d'un financement crédit acheteur ; le choix à l'ASER de réexaminer la répartition régionale de villages ; et enfin, une extension du délai de 3 mois au-delà du délai contractuel lié au changement intervenu à la Direction générale de l'ASER.

Pour sa part, le Directeur régional de AEE Power EPC, Magloire Elogne s'est engagé à respecter toutes les exigences en termes de qualité. « En tant que Directeur régional, je voudrais dire que nous allons accorder à ce projet toute notre attention, travaillant en respectant les hautes exigences en termes de qualité pour finir ce projet dans des délais raisonnables au bénéfice des populations au Sénégal », a-t-il rassuré.