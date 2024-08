Cote d'Ivoire: Coopération dans le domaine de la santé publique - Pierre Dimba et la ministre de la Santé de Sao Tomé et Principe signent un accord

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Cmu, Pierre Dimba, actuellement en séjour au Congo dans le cadre de la 74e session du Comité régional de l'Oms pour l’Afrique, a signé, le mercredi 28 août 2024, un accord de coopération avec la ministre de la Santé et des Droits de la Femme de Sao Tomé-et-Principe, Angela da Costa. Rapporte le Cicg

Cet accord, ajoute la source, est la matérialisation de la volonté exprimée par la ministre Angela da Costa lors de son passage en Côte d’Ivoire en juillet 2024, dans le cadre de la Conférence ministérielle sur la transition du soutien de l’Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation (Gavi), de renforcer les liens d’amitié et de coopération de son pays avec la Côte d'Ivoire dans le domaine sanitaire.

L’accord signé entre les deux pays met l’accent sur des objectifs spécifiques : lutter contre les maladies transmissibles et non transmissibles, améliorer la prévention du VIH/SIDA, renforcer les services de soins curatifs et hospitaliers, et promouvoir la couverture sanitaire universelle.

En outre, cet accord prévoit, entre autres, des échanges d’informations et d’expériences dans des domaines cruciaux tels que la santé communautaire, les soins maternels et infantiles, ainsi que la promotion de la médecine traditionnelle. Le développement de l’industrie pharmaceutique et la mise en œuvre de technologies médicales avancées figurent également dans les priorités définies.