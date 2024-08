Ile Maurice: La classe politique condamne

L'arrestation des membres du mouvement Rann Nou Later suscite des réactions politiques. Le Deputy Speaker et membre du Muvman Liberater, Zahid Nazurally, n'a pas manqué de réagir sur sa page Facebook, comme il le fait souvent. «Non à l'abus de l'autorité», a-t-il écrit.

Linion Moris, par l'intermédiaire d'Akilesh Mungur, candidat dans la circonscription no 6 (Grand-Baie- Poudre-d'Or), qualifie cette arrestation «d'oppression» de la part de la police. «Le dernier acte d'injustice a fait déborder le vase et il est temps de dire stop. Notre démocratie, pour laquelle tant de Mauriciens ont lutté, est en danger sous la direction de Pravind Jugnauth et du Mouvement socialiste militant. Nos droits humains, qui devraient être sacrés et inviolables, sont piétinés quotidiennement. La police, autrefois un symbole de sécurité et de confiance, est désormais synonyme de crainte et de méfiance.»

Pour sa part, le leader de l'opposition, Arvin Boolell, parle d'arrestation arbitraire. «La manifestation a été faite dans les règles. Mais il y a eu des arrestations, suivies d'un acte de brutalité policière. Aucun citoyen ne va accepter un tel acte. C'est dommage qu'il y ait eu une messe pendant laquelle le prêtre a demandé aux politiciens de respecter leurs adversaires mais nous constatons qu'il y a des persécutions», regrette-t-il.

La députée du Mouvement militant mauricien, Joanna Bérenger, est aussi choquée par ces arrestations. «Je trouve que c'est revoltant. Zot fer dominer ar bann aktivis. Ils ont arrêté et traîné Rajen Narsinghen avec une violence extraordinaire (photo). Dans quel pays vivons-nous ? En tout cas, nous sommes à 100 % avec les militants de ce regroupement.»