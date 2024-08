Ile Maurice: Un individu tente d'extorquer Rs 40 000 à un retraité et le séquestre

Un homme de 73 ans allègue avoir été séquestré par un jeune de 25 ans. Ce dernier aurait tenté de lui extorquer la somme de Rs 40 000. Selon le septuagénaire, qui vit dans un bungalow à Riambel, le 25 août, vers 16 heures, il se trouvait chez lui lorsque le suspect, qui avait vécu chez lui dans le passé, est venu lui demander Rs 40 000, ce qu'il a refusé.

Le jeune homme lui a de nouveau demandé cette somme et lui a dit de façon agressive : «Si tu ne me donnes pas l'argent, je mettrai de la drogue chez toi.» Le suspect aurait empêché la victime de quitter la maison en luttant avec lui et l'a enfermé dans le salon dans le bungalow pendant toute la nuit, déclarant : «Tu n'iras nulle part tant que tu ne me donnes pas cet argent.»

Le retraité relate avoir tenté de s'échapper plusieurs fois, en vain. Il aurait alors dit au suspect qu'il lui donnerait l'argent le lundi 26 août et que le retrait se ferait dans une banque à Port-Louis, ce que le suspect a accepté. Le lundi, tous deux se sont rendus à Port-Louis dans une voiture que conduisait le frère du suspect. Une fois sur place, le plaignant a informé un employé de contacter la police car un individu essayait de lui soutirer de l'argent. La police est arrivée quelques minutes plus tard et ils ont tous été conduits au poste de police de Line-Barracks. Le suspect a été arrêté.